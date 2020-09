Meghiúsulni látszik a világ legnagyobb luxusipari cégfelvásárlása

Az előzetes várakozásoknak megfelelően eláll a Louis Vuitton márkát is a neve alatt tudható francia LVMH a luxusékszereket forgalmazó amerikai Tiffany akvizíciójától. A Tiffany emiatt jogi lépésekhez folyamodik az LVMH ellen hogy végbemenjen az ügylet, amin a felek tavaly megegyeztek.

Még a járvány berobbanása előtt, tavaly jelentette be a két cég a valaha volt legnagyobb luxusipari tranzakciót, mely során az LVMH 16 milliárd dollárért vásárolta volna fel a Tiffanyt. De ahogyan oly sok mást is, a luxusipart is kőkeményen megütötte a koronavírus válság, így egyre inkább kérdőjelessé vált, hogy a Tiffany a jelen helyzetben is megéri ezt az összeget.

A luxusiparban egyébként eddig példátlan mértékben estek vissza az eladások az évtizedes meredek növekedést követően. A várakozások szerint idén 35 százalékkal csökkenhet a szektor bevétele, és egészen 2022-23-ig tarthat, míg a bevételek szintje visszatér a válság előttire.

Az LVMH közleményben közölte, hogy az igazgatóságát arra kérte a francia külügyminisztérium, hogy tolja el az akvizíció időpontját 2021. január 6. utánra, a francia termékekre kivetett amerikai vám kockázata miatt.

Persze a Tiffany sem hagyta annyiban az esetet, perben megtámadta az LVMH döntését arra hivatkozva, hogy a francia cégnek nem volt erre jogalapja, és a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, és tranzakció lezárására akarja kötelezni az LVMH-t.

Egyébként már számítani lehetett rá, hogy az ügylettel lesznek problémák, miután kiszivárgott júniusban, hogy Bernard Arnault, az LVMH vezére a tárgyalások újraindítását kezdeményezte (elsősorban a vételi ár kapcsán) az amerikai céggel a koronavírus járvány miatt.

A Reuters forrásai szerint azóta az LVMH többször is megerősítette, hogy elkötelezett az ügylet véghez vitelére.

Az LVMH árfolyama nem mutat ma jelentős elmozdulást, lényegében keddi záróértéke közelében jár, míg idén 2,4 százalékot esett.

A Tiffany árfolyama viszont 10,5 százalékot esett ma, idén pedig 18,5 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Robert Alexander/Getty Images