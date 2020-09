Történelmi esés az amerikai tőzsdén

Az elmúlt három kereskedési napon a tech túlsúlyos Nasdaq több mint 10 százalékot esett a szeptember elején felállított 12 056 pontos történelmi csúcsához képest. Ilyen gyors 10 százalék feletti esésre még nem volt példa az index történetében korábban felállított csúcshoz képest, ez azonban egyelőre még csak korrekció és nem medvepiac.

Egy kicsit közelebb kerültünk az elmúlt napokban egy medvepiachoz a március óta tartó rohamtempójú tőzsdei rali után. Miután szeptember elején még rekordmagasan zárt a Nasdaq, 12 056 ponton szeptember 2-át követő kereskedési napokon nagy sebességgel elkezdett esni az index és 3 nap alatt (szeptember 3,4 és 8, mivel az USA-ban a Labor Day miatti hétfőn szünetelt a kereskedés) mintegy 10 százalékkal került lejjebb 10 848-ra. Az esés mértéke nem annyira különleges, hiszen ilyenre volt már példa korábban is, azonban:

Soha ilyen gyorsan nem esett még az index 10 százalékot története során korábbi csúcsról

A korábbi negatív rekordot még az év első felében, a koronavírus-járvány kitörése után döntötte meg a Nasdaq ebből a szempontból, amikor 6 kereskedési nap alatt esett hasonló mértékben.

Az elemzők a korábbi csúcsokról történő 10 százalékosnál nagyobb, de 20 százalékosnál kisebb eséseket azonban még csak korrekciónak tekintik általában. A Nasdaq ezt megelőzően még február végén került korrekciós vonalra, s utána több, mint 30 százalékot esett, ami már medvepiaci esésnek tekinthető. Ezután azonban nagyon gyorsan visszapattant az index a március 23-i mélypontról, s 6860 pontról egészen 12 056-ig emelkedett, de még a mostani visszaesést követően is 58 százalékkal magasabb az akkori értékéhez képest.

A mostani esés pedig a legrosszabb szeptemberi kezdése az indexnek az első 5 kereskedési napot tekintve 2001 óta, amikor hasonló idő alatt 6,1 százalékot esett a Nasdaq.

Az esés mögött természetesen az idei év sztárjai, a technológiai részvények állnak, akik egészen eddig remekül teljesítettek. A Tesla például csak tegnap 21 százalékot esett, bár részben cégspecifikus okok miatt, mivel nem kerültek be az S&P 500-ba, de esett az Apple, az Amazon, a Facebook és a többi nagy tech részvény is. A Nasdaq-hoz hasonlóan az index 100 legnagyobb vállalatát összefoglaló Nasdaq 100 is hasonló korrekción van túl.

(MarketWatch)

Címlapkép: Noam Galai/Getty Images