Aki kimarad, az lemarad! Mutatunk néhány izgalmas befektetést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az idei év a tőzsdéken a technológiai vállalatok részvényein túl a nyersanyagokról is szól, utóbbiaknál is a járvány és annak következményei okoztak jelentősebb mozgásokat, az aranyban, az olajban vagy éppen az építésre alkalmas fa továbbra is izgalmas befektetés lehet.