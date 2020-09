Korrekció vagy újabb csúcs jön az amerikai tőzsdén? - online előadás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az eufórikusan száguldó tőzsdei árfolyamok után a szeptember eleji mozgások megmutatták, hogy milyen is az, amikor lefelé is gyorsan tudnak menni az árfolyamok, és az addigi kedvenc részvények, mint a Tesla vagy az Apple kétszámjegyű esésben vannak. Vajon most kell fedezékbe vonulni és kivárni, vagy megint csak egy újabb vételi lehetőséget dobott a piac? A kérdés eldöntésében segíthet a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.