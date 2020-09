Az amerikai járványügyi főtanácsos elárulta, hogyan erősítsd az immunrendszered koronavírus járvány idején

Az amerikai járványügyi főtanácsos, Anthony Fauci három olyan tippet adott, ami nem kerül semmibe, mégis érdemes járvány-idején betartani, hogy az immunrendszerünket készültségben tartsuk.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A megfelelő mennyiségű vitamin a szervezetben nagyon fontos, de a C és D-vitaminok szedése önmagában nem tekinthető általános csodafegyvernek. Nem baj, ha az emberek vitaminokat szednek, de például 1000 mg C-Vitamin messze elegendő naponta, és ennél kevesebb is bőven elég, ha nem egész nap pizzát, hanem néha gyümölcsöt és zöldséget is eszünk.

A D-vitamin alacsony szintje mellett fogékonyabbak vagyunk a betegségekre, ezért a szükséges a megfelelő D-vitamin szint elérése érdekében érdemes lehet ezt a vitamint is szedni járvány idején.

Ugyanakkor a járványügyi szakértő szerint több multivitamin, mindenféle herbária és ehhez hasonló „immunerősítő” módszerek leginkább placebó-szerűen vannak csak hatással az emberek immunrendszerére. Szerinte ezek helyett három egyszerű, ingyenes tippet érdemes betartani járvány idején, amivel valóban erősebb lesz az immunrendszerünk:

Mindig aludjunk megfelelő mennyiséget, ez legtöbbük számára 7-9 órát jelent. Étkezzünk megfelelően, az összes vitaminban gazdag gyümölcs és zöldség segíthet ebben. A mediterrán étrend kiváló választás, a zöldségek, olíva olaj, a teljes kiőrlésű gabona, hal, egy kis gyümölcs nagyon jó kezdetnek. Próbáljuk kerülni vagy csillapítani a minket érő stresszt, ami néha komolyan hatással van az immunrendszer működésére. Az egyik legjobb módszer erre a rendszeres mozgás, a meditáció, a mélylégzés gyakorlása, egy forró fürdőben való relaxáció, egy masszázs, zenehallgatás, időtöltés magányosan vagy pont a hozzánk közelállókkal.

Ezek a tanácsok sokkal inkább az egészséges életmódról szólnak, és sokkal többet segítenek, mint bármi, amit beszedhetünk – mondja Fauci.

(Business Insider)

A címlapkép forrása: Getty Images.