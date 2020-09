Borús kilátások a Lufthansánál, megütötték az európai légitársaságok papírjait is

Mai rövid közleményében tudatta a Lufthansa, hogy a koronavírus-járvány miatt tovább csökkenti flottáját, illetve a harmadik negyedévre nagyösszegű értékcsökkenési leírást fog végrehajtani repülőgépjeire vonatkozóan. A korlátozások nem kímélik a többi légitársaságot sem, ma is meredeken zuhantak a részvényeik az európai kereskedésben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A második hullámban megnőtt esetszámok és a különböző korlátozások bevezetése miatt a német légitársaság úgy látja, hogy jelentősen romlottak a légiközlekedés kilátásai az elmúlt hetekben és meredeken csökkent a foglalások száma. A romló helyzetnek köszönhetően a vállalat egy 1,3 milliárd dolláros értékcsökkenési leírást hajt végre a harmadik negyedévben repülőgép flottájára.

A cég várakozásai szerint a kapacitásaiknak csak mindössze 20-30 százalékát fogják használni, míg korábban arra számítottak, hogy ez 50 százalék körül fog alakulni. Ennek következtében 8 darab A380-as és 10 darab A340-600s gépet hosszú távon is parkoltatni fognak és nem számolnak velük a tervezés során. Ezzel a vállalat többletnek minősülő személyi állománya is a korábban jelzett 22 000 fő felett lesz. A cég továbbra is szeretné csökkenteni a havi készpénz égetését 100 millió euróval havonta körülbelül 400 millió euróra a 2020/21-es téli időszakban.

A Lufthansa a jövő év elején elbocsátásokra is készül, menedzsment pozícióinak 20 százalékát, míg adminisztrációs csapatának 30 százalékát bocsátaná el az első negyedévben majd.

A német légitársaság részvényeinek árfolyama ma a rossz híreket követően már majdnem 10 százalékot zuhant. Náluk rosszabbul csak a British Airways-t is tulajdonló IAG járt, ami 12 százalékot esett, az ő esetükben az Egyesült Királyság második lezárásra vonatkozó mérlegelései tettek be az árfolyamnak. Látható azonban, hogy a piac a többi papírral sem volt ma túlságosan kegyes.

(Reuters)

Címlapkép: Robert Smith/MI News/NurPhoto via Getty Images