Csúnya lefordulás a tőzsdéken, itt is jön a második hullám

Rossz volt a hangulat pénteken a tengerentúli tőzsdéken, a három vezető index 1 százalék körüli mínuszban zárt, miután az újabb körös élénkítőcsomaggal kapcsolatos bizonytalanság és a koronavírus terjedése aggasztotta a befektetőket. Ázsiában lejjebb kerültek a tőzsdék hétfőn, az európai piacokon is átlagosan közel 2 százalékos mínuszokat látunk, a BUX is esik, a magyar tőzsdét az OTP húzza lefelé, amelyet alaposan megütöttek, több mint 6 százalékos mínuszban is járt.