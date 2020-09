Továbbra is vételen a Masterplast az MKB-nál

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A Masterplast 2020 májusában bejelentette a társaság történetének legnagyobb akvizícióját, melynek keretében a németországi Ascherslebenben található gyárat vették meg. Az első két hónapos operáció után a cég menedzsmentje felfelé módosította a 2019. december 9-én adott, 2020-ra vonatkozó előrejelzését: árbevétel soron a várakozásukat 3 millió euróval 120 millióra emelték, az EBITDA várt 8,4 millió euró helyett 10,2 millió eurón alakulhat, az adózott eredmény pedig a várt 5,5 millió euró helyett 6,2 millió euró lehet.

Az MKB most friss elemzést adott ki a Masterplastról, a cég elemzője kiemelte, hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben a cég által publikált hírek pozitívak. Az elemzőház által használt DCF modellt július 29-én frissítették, így az tartalmazza a német gyárt pozitív hatását. Az elemző szerint erre az évre, és a következő évekre vonatkozóan a korábbi modellhez képest jobb eredmények annak tudhatók be, hogy a német gyár miatt a cég az egészségügyi szektor nyersanyag beszállítója is lett.

Az MKB korábban a modellfrissítés után 825 forintról 885 forintra emelte a célárát, vételi ajánlás mellett.

Ezeken most nem változtatott a cég, továbbra is vételre ajánlják a Masterplast részvényeit, 885 dolláros célár mellett, amely 30,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

