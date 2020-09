Trump egy nagy csavart dobott be a TikTok felvásárlásába

Az elmúlt napokban egyre több részlet jelent meg azzal kapcsolatban, hogy ki vásárolhatja meg a kínai videómegosztó TikTokot. A tranzakcióval kapcsolatban eddig megjelent részletek alapján megmarad a többségi részesedés a ByteDance-nél, de komoly amerikai érdekeltség is lesz az új, globális vállalatban.

A kínai székhelyű ByteDance tulajdonában van az online videómegosztással foglalkozó TikTok, az alkalmazás nagy vihart kavart az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban, a Trump adminisztráció szerint az alkalmazás komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államokra nézve, több százmillió amerikai állampolgár érzékeny, személyes adatai lehetnek a kínaiaknál a TikTokon keresztül.

A Trump adminisztráció ennek fényében arra kényszerítette az elmúlt hetekben a ByteDance-t, hogy értékesítsék a TikTokot, a lehetséges vevők között több amerikai nagyvállalat neve is szerepelt a listán, most úgy tűnik, hogy az Oracle és a Walmart lesz a befutó, mégpedig egy érdekes struktúrában; a ByteDance leányvállalataként létrejön a Tiktok Global, melyben a nemzetközi operáció - köztük az amerikai piac is – szerepel, ebben szerez részesedést a két amerikai cég.

Az új céget, a TikTok Globalt 80 százalékban fogja birtokolni a ByteDance, az Oracle 12,5, a Walmart 7,5 százalékos részesedést szerez.

Még egy csavar a történetben, hogy Trump múlt heti bejelentése alapján

a ByteDance-nek 5 milliárd dollárt kell fizetnie az amerikai pénzügyminisztériumnak,

ezt az összeget oktatási célra fogják fordítani az USA-ban. A ByteDance azonban erről a kitételről nem tudott eddig, viszont közel 5 milliárd dollárt az ügylet értelmében a következő években adóként fizethet be a cég.

(Reuters)

Címlapkép: © 2020 SOPA Images