Az Apple-vezért lenyűgözte a home office, hosszú távon is változások lesznek

Tim Cookot, az Apple vezérigazgatóját lenyűgözte, ahogyan az alkalmazottak otthonról képesek dolgozni, szerinte a home office hatására új munkavégzési szokások maradnak fenn hosszabb távon is a cégnél – írja a Bloomberg.

Tim Cook egy interjúban beszélt arról, hogy az Apple dolgozói új Apple Watch-ot és iPad-et is terveztek és hamarosan értékesíteni is kezdenek idén, annak ellenére, hogy a legtöbb alkalmazottnak otthonról kellett dolgoznia a COVID miatt.

Cook nem hiszi, hogy az Apple visszatérne valaha a korábbi munkarendjéhez, egyes dolgok kiválóan működnek virtuálisan is. Jelenleg az alkalmazottak 10-15 százaléka jár be az irodákba dolgozni, és bízik benne, hogy a nagy részük valamikor jövőre azért visszatérhet a Szilícium-völgyben lévő irodaházba. Cook a hét más-más napjain és időpontjain jár be az irodába, és azt tapasztalja, hogy az irodai munka a kreativitást tudja növelni, a távoli munka ebből a szempontból nem ugyanolyan, mint az irodában dolgozni.

Több nagy vállalat vezére azonban másképpen gondolkodik a home office-ról. A Netflix CEO-ja, Reed Hasting nemrégiben a távoli munkavégzést „színtiszta negatívumnak” nevezte, Jamie Dimon, a JP Morgan vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy tartós károkat okoz, ha az alkalmazottak nem térnek vissza mihamarabb az irodákba.

