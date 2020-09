Equilor: jöhetnek az új csúcsok a tőzsdéken

Megosztottak a szakértők azzal kapcsolatban, hogy milyen szinteken zárhatják az évet a részvénypiacok, az Equilor szerint a fontosabb részvényindexek új csúcsokat érhetnek el, azonban a brókercég vezető elemzője szerint óvatosságra inthet, hogy a részvények árazása a piac által várt idei eredmények függvényében magas szinteken tartózkodik. Az általános tőzsdei körkép mellett többek között a magyar piacról, és izgalmas befektetési lehetőségekről is beszámolt a brókercég.

Nemzetközi piacok

A részvénypiacokon a koronavírus a történelmi bikapiac végét hozta el, a tavaszi mélypont óta azonban soha nem látott emelkedés látható: a tengerentúli tőzsdeindexek rekordmagasságokba emelkedtek, a technológiai cégek részvényei pedig a dotcom lufi óta nem látott árazással kereskednek. Az emelkedéshez korábban nem látott jegybanki segítségre volt szükség, így az jóval törékenyebb, mint az előző 12 év szinte töretlen növekedése. Török Lajos, az Equilor vezető elemzője szerint óvatosságra inthet, hogy a részvények árazása a piac által várt idei eredmények függvényében magas szinteken tartózkodik, hiszen az árak úgy tudtak március vége óta emelkedni, hogy jelentős profitcsökkenés várható az idei évre. Ennek megfelelően a piac véleménye nagyon eltérő az év végi szintekkel kapcsolatban: az optimisták szerint új csúcsokon zárhatunk, míg a pesszimista szereplők a márciusi mélypontot sem tartják elképzelhetetlennek.

Az Equilor várakozása szerint a fontosabb részvényindexek új történelmi csúcsokat érhetnek el.

A piaci visszajelzésekből látszik, hogy sem az ismét romló vírushelyzet, sem a csökkenő gazdaság nem veszi a részvénybefektetők kedvét, amit a jegybankok ultralaza politikája és az alternatíva hiánya is fűt. Török Lajos szerint igazi fordulópontot

csak egy esetleges újbóli széleskörű hatósági karantén jelentene, addig tovább emelkedhetnek az indexek.

Az amerikai elnökválasztás tőkepiaci szempontból is izgalmas lehet: az elmúlt 100 év választásait vizsgálva az látható, hogy a választás éve nagyrészt emelkedést hozott a tőzsdéken és a republikánus elnököket jellemzően jobban fogadta a piac, mint demokrata kollégáikat. Amennyiben Trump megkezdi második elnöki ciklusát novemberben, vélhetően nem változik a retorikája, és továbbra is úgy fog a tőzsdei teljesítményre tekinteni, mint az ő elnöki bizonyítványára. Amennyiben azonban a baloldali fordulatot ígérő Joe Biden nyeri a választást, azt valószínűleg nem fogadná túl nagy lelkesedéssel a piac.

Mibe fektessünk?

Stag Industrial

A Stag Industrial egy tőzsdén kereskedett szabályozott ingatlanalap, mely ipari ingatlanok adásvételével és üzemeltetésével foglalkozik az Egyesült Államokban. A cég portfoliója kisebb városokban található, ahol relatíve alacsonyabb áron tudnak ingatlanokat vásárolni. A vezetőség filozófiája, hogy a megvásárolt ingatlanokon jelentős fejlesztéseket hajtanak végre, melynek köszönhetően magasabb hozammal tudják bérbe adni az ingatlanjaikat.

A vállalat 457 ingatlannal rendelkezik, mely az Egyesült Államok 35 különböző államában találhatóak és a vírus befejeztével szeretnék folytatni akvizíciós stratégiájukat. Az előző öt évben átlagosan 675 millió dollárért vásároltak ingatlant, amit a vírus utáni normalizált időszakban szeretnének 800-1000 millió dollárra bővíteni. További pozitívum, hogy az egy négyzetméterre eső tőkeberuházást 3,34 dollárról csökkenthetik 2,70 dollárra, ezzel is javítva a jövőbeli készpénztermelő képességet.

A cég növekedési potenciálját tovább növeli, hogy különösen erősek a raktározásban és a második negyedévben két jelentős, hosszú távú bérleti szerződést kötöttek meg nem nevezett e-kereskedelemmel foglalkozó céggel. A Stag Industrial stabilitását segíti, hogy nagyon szerteágazó a bérlői kör, a legnagyobb bérlőtől is mindössze a bevétel 2,5 százaléka érkezik. A legnagyobb bérlő az Amazon, mely fokozatosan növelte a cégtől bérelt területét.

A cég stabil készpénzárammal rendelkezik, melyet a magas kiadottság, a szerteágazó bérlői kör és alacsony tőkeberuházás segít. A Stag Industrial egyik erőssége az iparágban magas 60-70 százalékos újraszerződtetés, mely lehetővé teszi az alacsony tőkeberuházást. Az ingatlancég jó befektetés jövedelemkereső befektetőknek, hisz havonta fizetnek osztalékot, melyet az utóbbi években folyamatosan emelt, a jelenlegi árfolyamon az éves osztalékhozam 4,5 százalék, melyet a rendelkezésre álló szabad pénzáram 76 százalékának kifizetésével érik el.

Unum Group

Az Unum Group az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Lengyelországban is jelen levő biztosítótársaság, melynek portfóliója többek közt az élet-, a baleset és a kritikus betegségek elleni biztosítást is magába foglalja. A társaság elsősorban a munkavállalók érdekében a munkaadóknak értékesíti a termékeit, független alkuszok, tanácsadók, valamint független ügynökségek segítségével.

Az 1848-ban alapított vállalatot az értékalapú befektetést kedvelők portfóliójába ajánlja az Equilor. A legutóbbi negyedéves gyorsjelentést július végén tették közzé, ahol árbevétel és eredmény soron is felülteljesítette a konszenzust. A biztosító 3,5-szeres P/E rátája rendkívül alacsony az iparági átlaghoz, 14,1 és a piaci átlaghoz 18,5-es mutatójához viszonyítva is. A vállalat pénzügyi helyzete stabil. Az eladósodottság aránya nem éri el a 40 százalékot, a működési cash flow aránya a viszonyítási érték fölött van és a kamatfedezettségi mutató, ami az üzemi eredményt viszonyítja a vállalat kamatkiadásaihoz, több mint 7-szeres fedezettséget mutat.

Egy igazi osztalékfizető papírról van szó, a társaság jelenlegi osztalékhozama 6,1 százalék, a megtermelt eredmény 24 százalékát adják a részvényeseknek. Az Unum 2004 óta évente emel a kifizetett osztalék nagyságán, ezt a tendenciát idén a járvány okozta visszaesésre hivatkozva nem folytatta, az osztalékot a tavalyi szinten hagyta.

Bár a biztosítási piac nem a leggyorsabban növekvő iparág, az alacsony részvényárfolyam és a magas, jól fedezett osztalékhozam kombinációja akár kétszámjegyű megtérülést eredményezhet a türelmes befektetőknek.

Simon Property Group

A koronavírus kirobbanását követő rövid tőzsdepánik hamar átcsapott a vírusvédett technológiai részvények felülsúlyozásába, melynek köszönhetően e cégek részvényeinek az árfolyama jelentősen elszállt, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a technológiai cégeket tömörítő Nasdaq Composite év eleje óta már több mint 20 százalékos pluszban van, míg a legnagyobb amerikai cégeket tömörítő S&P 500 mindössze közel 2 százalékot emelkedett, melyet jelentős részben az indexben lévő technológiai cégek okoztak. Az Equilor szerint érdemes lehet körülnézni a járványhelyzet miatt mellőzött szektorok szereplői között.

A Simon Property Group egy plázákat üzemeltető amerikai tőzsdén kereskedett ingatlanalap (REIT), mely a nagyobb városok, kimondottan frekventált helyein birtokol felső kategóriás plázákat és ezek üzlethelyeit adja bérbe. A járvány miatt a második negyedévben a plázák többsége bezárt és több bérlő likviditási problémákkal küzdött, volt olyan vállalat, aki a bezárásokra hivatkozva nem volt hajlandó bérleti díjat fizetni az esedékes időszakra. Azonban a Simon Property Group a szerencsésebb plázaüzemeltető cégek közé sorolható, mely nagyban köszönhető a vállalat profiljának.

A cég második negyedéves jelentéséből kiderül, hogy az üzlethelyeik 92,9 százaléka ki volt adva, valamint az áprilisi és májusi bérleti díjak 69 százalékát, míg a júniusi bérleti díjak 73 százalékát sikerült begyűjteniük. A vállalat pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Június végét 3,6 milliárd dollár készpénzállománnyal zárta a vállalat, valamint rendelkezésére állt egy 4,9 milliárd dolláros lehívható hitelkeret is.

A REIT (Real Estate Investment Trust) jogi formából következik, hogy a Simonnak az elért eredményének legalább 90 százalékát ki kell fizetnie osztalék formájában, hogy így mentesüljön a társasági adófizetés alól. A vállalat menedzsmentje nagy hangsúlyt fektet az osztalékpolitikájára és az osztalékkal kapcsolatos tiszta kommunikációjára. A második negyedéves konferenciabeszélgetés során a menedzsment azt nyilatkozta, hogy 2020-ban legalább 6 dollár osztalékot terveznek kifizetni, melyből az első két negyedév során már 3,4 dollár kifizetésre is került. Osztalék szempontból ez kis visszaesés az egy évvel korábbi időszakhoz képest, akkor ugyanis 8,3 dollárt fizettek ki a teljes év során.

A Simon 2010 óta minden évben emelte a kifizetett osztalék nagyságát, amit idén nem tudott tartani a különleges helyzet miatt, ugyanakkor a vállalat vezérigazgatója hozzátette, hogy a Simon az extrém piaci környezetben is cash-flow pozitív tudott maradni. A jelenlegi 70 dollár körül kereskedett részvény 7,2 százalékos előremutató osztalékhozamot kínál, a teljes hozamunkat viszont tovább emelheti a részvény árának növekedése, amennyiben sikerrel túl leszünk a koronavírus időszakán.

Snowflake

A Snowflake az idei IPO piac egyik legjobban várt üdvöskéje, amely frissen, szeptember 16-án került bevezetésre a New York-i tőzsdére. A vállalat a felhő alapú adattárház és adatelemzés szegmensben tevékenykedik, ahol a szektortársakhoz képest óriási növekedést produkál árbevétel és ügyfélbővülés téren is.

A 2012-ben alapított vállalat az idei első félév során 242 millió dollár árbevételt ért el, ami 232,5 százalékos növekedésnek felel meg éves alapon. Július végén a vállalat 3 117 ügyféllel rendelkezett, ami 948-cal több, mint egy évvel korábban. A Snowflake szolgáltatása profil és árszabás miatt is inkább a 100 millió dolláros éves árbevételt meghaladó vállalatok számára lehet érdekes, melyből az Egyesült Államokban közel 26,5 ezer darabot találunk, így a célpiacot tekintve jelentős kiaknázatlan potenciál van még a vállalat számára csak a belföldi piacot tekintve.

Bár a Snowflake egyelőre veszteséges, a mérlegét tekintve stabil pénzügyi helyzetnek örvend a cég. A technológiai cég nem rendelkezik adóssággal és a július végi adatokból kiindulva a vállalat készpénz és rövid lejáratú befektetései összesen 591 millió dollárt tettek ki, míg a működés során elégetett pénz mennyisége az első félévben 45,2 millió dollárra rúgott.

A konzervatívabb befektetőknek is érdemes lehet rápillantani a cégre, miután az IPO idején történő befektetéseket ellenző Warren Buffett által vezetett Berkshire Hathaway is több mint 500 millió dollár értékben vásárolt a cég részvényeiből a tőzsdei bevezetés idején. A 120 dolláron bevezetett cég részvényárfolyamát azonnal feltépték a befektetők, így egyelőre a figyelőlistára javasolja tenni a részvényt a brókercég, egy korrekciós hullám esetén pedig érdemes lehet bevásárolni abból.

A magyar piac

OTP - alulsúlyozás

A magyar tőzsde zászlóshajójának számító OTP Bank jelentős korrekción van túl az utóbbi időszakban. A korábbi csúcsokról óriási esés következett be, azonban az áprilisi mélypontról, részben a sajátrészvény-vásárlások miatt sikerült elmozdulni.

A bank helyzetét továbbra is nehezíti a régió több országában bevezetett hitelfizetési moratórium, azonban ez, csak ideiglenesen rontja a bank helyzetét, középtávon akár még segítheti is, amennyiben így sikerül elkerülni a hitelek nagymértékű bedőlését. Az OTP csoport számára a jelentősen csökkenő alapkamatok jelentik a legnagyobb középtávú kihívást.

A bank az első félévben, a 2019-es első félévhez képest, jelentősen gyengébb eredményről számolt be, azonban ennek fő oka az óvatos előremutató tartalékképzés. A legfrissebb beszámoló alapján még nem történt jelentős romlás a hitelportfolióban, azonban a bank erős a turizmusnak jelentősen kitett országokban, így nem véletlen az óvatosság.

A befektetők annak sem örülhetnek, hogy a cég idén tavasszal a szabályozói oldal miatt nem fizethetett osztalékot. Valamint a mostani bizonytalan helyzetben legfeljebb opportunista akvizíciókra kerülhet sor, kizárólag akkor, ha az árazás a korábbi szinteknél alacsonyabb értéken történne meg.

Magyar Telekom - piaci súlyozás

Továbbra is a stabilitás a legnagyobb érték a Magyar Telekomnál az Equilor szerint. A távközlési cég óriási csalódást okozott a befektetőknek azzal, hogy a korábban tervezett 27 forintos osztalékot 20 forintra csökkentette, melyet csak részben kompenzált a részvény visszavásárlási programmal.

A befektetők számára pozitívum a sikeresen lezáruló frekvenciaaukciók, melyeken az elemzői várakozásnak megfelelően alakultak az árak, így a hosszú távú, részben 5G-n alapuló stratégia, nem került veszélybe. Azonban a T-Systems eladásai továbbra is csökkenő trendben vannak, beigazolódni látszik, hogy a közszféra megrendelései jelentősen csökkennek a cég felé, de a vállalati szektortól érkező bevételek is csökkentek. Ezt csak részben tudja ellensúlyozni a macedón operáció jelentősen javuló eredménye.

A vezetékes és a mobil bevételek stagnáltak éves alapon, a szegmensekre jellemző a hangalapú bevételek csökkenése, azonban az adatértékesítések továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak. Pozitívum, hogy egyre több háztartásban érhető el a gigabites szolgáltatás, valamint elkezdődtek az 5G fejlesztések is.

A menedzsment csökkentette a 2020-ra várt szabad pénzáram terveit, a korábbi 5 százalékos éves növekedést stagnálásra rontotta, míg a tőkeberuházások soron a korábbi stagnálást 10 százalékos emelkedésre váltotta, a 2021-es várakozásokban a szabad pénzáram várakozásokat csökkentették, azzal, hogy stabilan hagyták a 2019-es szinthez képest. A tőkeberuházások megemelését a vezérigazgató azzal a döntéssel indokolta, hogy az optikai hálózat kiépítését felgyorsították, ennek költségoldala már a második negyedévben is látszott.

A legnagyobb kérdést, az osztalékpolitikát továbbra sem válaszolta meg a cég vezetősége. Azonban az mindenképpen pozitívum, hogy a hitelfinanszírozásukat diverzifikálják, míg korábban kizárólag az anyacégre támaszkodtak, az MNB növekedés kötvényprogramban való részvétellel ezt a finanszírozási forrást is több lábra helyezi a Magyar Telekom.

Mol - piaci súlyozás

A nyomott olajárak és az alacsony finomítói marzsok tartják nyomás alatt az olajcéget. Az olajpiacon történelmi időket éltünk az első nyolc hónapban és ugyan a negatív áraktól sikerült elmozdulni, de a 40 dollár körül stabilizálódó olajár továbbra sem kedvez a Molnak.A Mol vezetősége is új éves prognózist adott ki a második negyedéves gyorsjelentés után, az idei évre 1,7 és 1,9 milliárd dollár közötti EBITDA-t várnak és a CAPEX kiadásaikat 1,5 milliárd dollárban maximalizálják, így a 2019-essel megegyező 0,2-0,4 milliárd dolláros éves szabad pénzárammal számolnak.

A koronavírus miatti gyenge olajkeresletet, illetve az ezzel járó alacsony olajárakat a kitermelési üzletág szenvedte meg legjobban. Az üzletág EBITDA-ja kevesebb, mint a felére csökkent a második negyedévben. Azonban a kitermelt mennyiséget, hála az azerbajdzsáni ACG akvizíciónak, sikerült jelentősen növelni. A második negyedévben már napi átlagos 117 ezer hordóra, mely 4,5 százalékos éves növekedés.A finomítás-kereskedelem üzletág sem teljesített erősen, nem érvényesült a korábban a vezetőség által emlegetett kiegyenlítő hatás. Nem csak az utóbbi évek legalacsonyabb marzsai voltak az első nyolc hónapban, de a második negyedévben az értékesítési volumen is 12 százalékkal csökkent éves alapon. Az üzletágat egyedül a relatíve stabil petrolkémiai marzsok és értékesítési mennyiség segítette.

A fogyasztói szolgáltatások – melyek korábban a növekedés motorjai voltak – lendülete is megtört a második negyedévben. Az emberek kevesebbet jártak benzinkútra, így 22 százalékkal csökkent az értékesített üzemanyag mennyiség és a korábban kétszámjegyű növekedést felmutató, nem üzemanyag értékesítésekből származó EBITDA is 11 százalékkal csökkent éves alapon.A Mol gyenge első féléve után eltörölte az idén fizetendő osztalékot és a részvény ár is jelentős korrekción van túl. Azonban ahogy csökkennek a koronavírus negatív hatásai, az olajár is emelkedésnek indulhat, ekkor pedig a cég jó pozícióból várhatja a jövőt. A Magyarországon emelkedő gépkocsi használat pedig a fogyasztói szolgáltatásokat helyezheti vissza a korábbi növekedési pályára.

Richter - felülsúlyozás

Volatilis kilenc hónapon van túl a legnagyobb hazai gyógyszergyártó vállalat. Többször is új csúcsot döntött a részvényárfolyam, először február végén, 7 125 forinttal, amit a Covid-19 miatti visszaesés követett és március végére érte el a papír az idei év mélypontjának számító, 5 420 forintos árfolyamot. Ezt követően már nem volt jelentős csökkenés, augusztus végén ismét új csúcsot döntött az árfolyam, 7370 forinton.

A vállalat első és második negyedéves számai is a vártnál jobban alakultak, azonban a menedzsment az idei évben stagnálást vár, szemben a korábbi 3 százalékos növekedési előrejelzéssel.

A gyengülő forint és rubel árfolyama továbbra is kedvez a Richternek, ami forintban kifejezve az első hat hónap során 15,4 százalékkal haladta meg a tavalyi értéket, míg euróban számolva 6,9 százalékos volt a bővülés. 2020 hátralevő részében tovább gyengülhet a forint és a rubel árfolyama az euróval és a dollárral szemben, ami további javulást idézhet elő az árfolyam tekintetében.

A vállalat történelmi sikerként könyvelheti el, hogy az általuk felfedezett gyógyszermolekula rendkívüli eredményeket ért el az Egyesült Államok piacán. Az AbbVie segítségének köszönhetően a Vraylar értékesítéséből származó árbevétel a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dollárt, ami mérföldkő bevételt eredményezett. A vállalat jó eredményeket tud felmutatni 2020 első hat hónapjában, annak ellenére, hogy a koronavírus miatt jelentősen csökkentek az orvos-beteg találkozók. Emellett a Richter számára további kihívást jelentett az orvoslátogatók tevékenységének korlátozása, valamint a közvetlen promóciós tevékenységek szigorítása is, ami a vizsgált időszak alatt negatív hatással volt a receptfelírások alakulására.

A Vraylar hatóanyaga, a kariprazin jelentősen csökkenti a skizofréniás betegek tüneteit a legfrissebb kutatások szerint. A lakosság körülbelül 1 százalékát érinti a skizofrénia, ami azt jelenti, hogy becslések szerint 5 millió ember küzd ezzel a betegséggel csak Európában. A pszichotikus betegeket gyakrabban és hosszabb ideig tartják megfigyelés alatt, emellett a saját kezelésükre is kevesebb figyelmet fordítanak. Az életminőség javítása érdekében a betegeket is a lehető leghamarabb kell diagnosztizálni és kezelni. A Richter számára jó hír, hogy a legújabb tanulmányok szerint a kariprazin hatásosnak bizonyult a skizofrénia korai stádiumában levő betegek kezelésében.

Nem csak jó hírek övezik a gyógyszergyártót, rossz hír a gyógyszergyártó számára, hogy az általuk készített, Amerikában forgalmazott Vraylar nevű gyógyszernek komoly kihívója lehet az Egyesült Államok piacán. A legfrissebb hírek szerint az Intra-Cellular Therapies készítménye a bipoláris depresszió ellen, jól vizsgázott a harmadik fázisú klinikai teszteken, így hamarosan a gyógyszertár polcaira kerülhet. A készítményt régebb óta a skizofrénia kezelésére is használják.

További negatívum, hogy a 2012 óta forgalomban levő Esmya készítménnyel kapcsolatban tett kedvezőtlen javaslatot az Európai Gyógyszerügynökség. A gyógyszer több betegnél is májkárosodást okozott, emiatt a forgalomba hozatali engedélyének visszavonását kezdeményezték. A készítményt a Richter már márciusban felfüggesztette. A méhmióma kezelésére alkalmazott Esmya-t, több mint 900 ezer beteg kapta meg, közülük többnek is olyan súlyosan károsodott a mája, hogy májátültetéshez vezetett. A készítmény tavaly a teljes árbevétel 2 százalékát adta, a márciusban felfüggesztett gyógyszerre értékvesztést könyvelnek el.

Összességében, a negatív hírek ellenére sem kell aggódni a Richterben levő potenciál miatt. Az amerikai vetélytárs egyelőre kis szereplő a piacon és annak ellenére, hogy szintén hatékony gyógyszerről van szó, a Vraylar versenyelőnye, hogy a skizofrénia több típusánál is alkalmazható, élelmiszer fogyasztása nélkül is.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images