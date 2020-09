Nomura: rövidlátóak, akik most szabadulnak meg a részvényeiktől

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az idei nagy ralit követően némileg megtorpantak a részvénypiacok, de a japán pénzügyi csoport portfóliómenedzsere szerint rövidlátóak azok a piaci szereplők, akik most szabadulnak meg a részvényeiktől. Véleménye szerint már több vakcinajelölt is a siker kapujában áll, és ez rövidesen visszaállíthatja a piaci szereplők és vállalatok bizalmát is.