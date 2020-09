Célegyenesben a világtörténelem legnagyobb tőzsdei bevezetése

35 milliárd dolláros tőzsdei bevezetésre készül az Ant Group, az Alibabát alapító Jack Ma techcége: ez lesz a valaha volt legnagyobb IPO, melynek értéke még a tavalyi, 29,4 milliárd dolláros Saudi Aramco-bevezetést is megelőzi. Az Ant letarolta a kínai mobilfizetési-, vagyonkezelési- és személyi kölcsönpiacot is; elmondható, hogy egy kifejezetten ígéretes cég megy a tőzsdékre, viszont első körben csak a sanghaji és a hongkongi piacon lesz elérhető.

Célegyenesben a történelem legnagyobb IPO-ja

Az Ant Groupot a zárt, kínai befektetőknek szóló sanghaji tőzsdén és a nemzetközileg is elérhető hongkongi tőzsdén vezetik be; úgy tűnik, a cég vezetése az amerikaiakkal való techháború miatt egyelőre távol marad a tengerentúli tőkepiacoktól. Az Ant tehát nem követi volt anyacégének, Alibabának példáját; ennek a cégnek részvényeivel először a New York-i tőzsdén kereskedni. A sanghaji felügyeleti szervek áldását már megkapta a vállalat, így ha megérkezett a hongkongi jóváhagyás is, megindulhat a kereskedés. Remélhetőleg erre még idén sor kerül.

Azt, hogy pontosan mennyibe kerül majd egy Ant-részvény vagy hogy hány darabot vezet majd be a tőzsdékre a techcég, még nem tudni pontosan, az viszont már szinte biztos, hogy történelmi rekordot dönt az IPO.

A Bloomberg arról értesült, hogy Jack Ma cége 35 milliárd dollárnyi forrásra akar szert tenni az IPO-n keresztül, mellyel a cég értéke 250 milliárd dollárra hízhat. Korábban 30 milliárd dolláros bevezetésről és 225 milliárd dolláros értékről volt szó, már ezzel is nagyobb értékű lesz a bevezetés, mint az eddigi csúcstartó Saudi Aramco IPO, melyre tavaly és az év elején két ütemben került sor. A szaúdi olajcég első körben 25,6 milliárd dollárnyi részvényt vezetett be a piacra, majd idén januárban még 450 millió részvény rábocsátásával a teljes csomag értéke 29,4 milliárd dollárra nőtt.

Jack Ma, a kínai Hangcsouból származó üzletember nem először csinál történelmet a tőzsdéken: az Alibaba 2014. szeptember 19-ei IPO-ja a maga 21,8 milliárd dolláros értékével rekordot döntött a New York-i piacon.

A világ legnagyobb finteche megy tőzsdére

Az Ant Group az Alibaba fizetési rendszereként látta meg a napvilágot, mára viszont egy nagyon széles körben diverzifikált, a kínai piacon belül számos területen domináns vállalattá vált a cég. Az Ant már szinte teljesen független entitásként működik, az anyacégnek mindössze 33%-os részesedése van a fintechben.

Csak hogy néhányat említsünk ezek közül:

Az Ant üzemelteti a világ egyik legnagyobb mobilfizetési szolgáltatóját, az Alipayt. A felületnek 1,3 milliárd felhasználója van a világon, ennek zöme Kínában. A hazai piacot nagyjából felosztották a Tencent WeChat-be integrált fizetési alkalmazásával;2019-ben ez a piac körülbelül 6500 milliárd dollárnyi forgalmat tett ki csak Kínán belül.

Az Ant üzemelteti a világ egyik legnagyobb pénzpiaci alapját, a Jue Baót , ez az egy alap tavaly év végi adatok szerint több mint 1000 milliárd jüant kezelt.

, ez az egy alap tavaly év végi adatok szerint több mint 1000 milliárd jüant kezelt. A nagy számok ellenére az Ant bevételeinek oroszlánrészét hitelezésből szerzi : főleg személyi kölcsönöket folyósítanak, melyeket fogyasztási cikkekre, utazásra, oktatásra költenek a kínaiak. Júniusig bezárólag az Ant 500 millió személyi kölcsönt helyezett ki egy év alatt, olyan terméket is kínálnak, amely 15%-os éves kamat mellett érhető el.

: főleg személyi kölcsönöket folyósítanak, melyeket fogyasztási cikkekre, utazásra, oktatásra költenek a kínaiak. Júniusig bezárólag az Ant 500 millió személyi kölcsönt helyezett ki egy év alatt, olyan terméket is kínálnak, amely 15%-os éves kamat mellett érhető el. Az Ant mindezeken kívül foglalkozik még biztosításokkal, többféle vagyonkezelési tevékenységgel, személyek közti hitelezéssel, online fizetési rendszerüzemeltetéssel, hitelminősítéssel, üzleti felhőszolgáltatással és biometrikus azonosításhoz használatos technológiákkal is.

A diverzifikált üzleti tevékenységnek köszönhetően az Ant üzleti eredményei is impozánsnak mondhatók:

2020 ELSŐ FÉLÉVÉBEN, A COVID-KRÍZIS KELLŐS KÖZEPÉN 72,5 MILLIÁRD JÜAN BEVÉTELLEL 24,9 MILLIÁRD DOLLÁRNYI NYERESÉGET CSINÁLTAK.

Azt is fontos megjegyezni, hogy ha az IPO sikerrel jár és a tervezett eredményekkel zárul, az Ant nemcsak a világ legértékesebb fintechje, hanem az egyik legértékesebb pénzügyi vállalata is lehet.

Jó befektetési sztori lehet?

Mivel a bevezetési árfolyam még nem ismert, korai arról beszélni, hogy mekkora sikere lehet az Antnek a tőzsdén, még elemzői véleményeket sem nagyon látni, melyek a kínai cég papírjaival foglalkoznának.

Mindenesetre egy nyereséges, hatalmas piaci részesedéssel rendelkező, diverzifikált cégről van szó, ami önmagában ígéretes bevezetést vetíthet elő. Közbeszólhat viszont a kínai-amerikai techháború és az is, ha netán túlárazzák a bevezetésre előkészített papírokat, így nem feltétlenül borítékolható a sikertörténet. Az viszont szinte biztos, hogy az IPO hatalmas nemzetközi érdeklődés mellett fog zajlani.

Az Ant volt anyacége, az Alibaba egyébként szépen debütált, 68 dolláros árfolyamon vezették be a tőzsdére szeptember közepén, novemberre már 115 dollárt ért, ma pedig már 272 dolláron áll az árfolyam. 300 dollár környékén is jártak a papírok, de az Ant IPO-ját is veszélyeztető techháború közbeszólt, éppen ezért egyelőre érdemes az Ant bevezetésével is csínján bánni és a lelkesedés előtt megvárni a számokat és az elemzői értékeléseket.