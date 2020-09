Kézfertőtlenítőket tett ki a BKK a forgalmas metróállomásokon

Új akcióval segíti a járványügyi védekezést a Budapesti Közlekedési Központ a múlt heti ingyenes maszkosztás, illetve a maszkviselési szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzésének bevezetése után. Tizenhárom forgalmas metróállomáson van mostantól lehetőség érintésmentes kézfertőtlenítésre – olvasható a BKK közleményében.

Tizenhárom forgalmas metróállomásra érintésmentes kézfertőtlenítő állomást helyezett ki a BKK, ezzel segítve a járványügyi védekezést. A Deák Ferenc tér és a Keleti pályaudvar csomópontban, emellett az M2-es metró Déli pályaudvar, Széll Kálmán tér, Batthyány tér, Blaha Lujza tér, Puskás Ferenc Stadion, Örs vezér tere, az M3-as metró Újpest-központ, Nyugati pályaudvar és Nagyvárad tér, továbbá az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és Móricz Zsigmond körtér állomásán van lehetőség a vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatára. A fertőtlenítő állomásokat minden nap 7 és 19 óra között lehet igénybe venni.

A közösségi közlekedés használatakor továbbra is kötelező az orrot és a szájat is eltakaró maszk viselése nemcsak a járműveken, de a megállóhelyeken és a metróállomásokon is – teszi hozzá a BKK. A 2020. szeptember 21-én életbe lépett kormányrendelet értelmében ráadásul már nem elegendő maszk híján kendővel, sállal eltakarni az arcunkat.

A BKK ellenőrei a maszkviselést szeptember 10-e óta szigorúbban, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának munkatársaival közösen ellenőrzik.

Amelyik utas nem, vagy nem szabályosan viseli a maszkot, azt nemcsak kizárhatják a közösségi közlekedési szolgáltatásból, de pótdíjazhatják is, amelynek összege a helyszínen vagy két napon belül a BKK ügyfélközpontjaiban kiegyenlítve 8000 forint, utólag, csekken befizetve pedig 16000 forint.

Címlapkép: Getty Images