Mire fognak figyelni a befektetők az első Trump-Biden vitán?

A holnapi Joe Biden és Donald Trump közötti amerikai elnökválasztási vitát a várakozások szerint rekordméretű közönség fogja figyelemmel követni. Amellett, hogy milyen gazdasági és külkereskedelmi tervekkel rukkolnak elő a jelöltek a legfontosabb végső soron az lesz majd, hogy ez miként alakítja a várható győzelmi esélyeiket. Ez lehet ugyanis a legnagyobb hatással a részvénypiacokra is.

A Riverfront befektetési csoport egy piaci elemzője szerint:

A vitát nem feltétlenül követi majd egy azonnali piaci reakció, de az azt követő közvélemény-kutatások eredményeit már elképzelhető, hogy igen.

Ez azonban beletelhet néhány napba.

A történelem azt mutatja, hogy az első elnökjelölti vitákat általában nem követik jelentős piaci mozgások, az S&P 500 medián mozgása a vita utáni napon mínusz 0,14 százalék volt 1960 óta.

A legtöbben alapvetően azt gondolják, hogy egy második Trump elnökség pozitív lehet a részvények számára, míg, ha Biden nyerne, akkor az kevésbé lenne jó a tőzsdéknek, különösen, ha a demokraták átveszik a hatalmat a Szenátus felett is, miközben megtartják az alsóház feletti kontrollt.

Arra is számítanak az elemzők, hogy:

Donald Trump helyben hagyná a még 2017-ben hozott adócsökkentéseket, agresszívabb hozzáállást tanúsítana a kínai-amerikai kapcsolatokban, és támogatná az infrastruktúra fejlesztéseket is, míg

helyben hagyná a még 2017-ben hozott adócsökkentéseket, agresszívabb hozzáállást tanúsítana a kínai-amerikai kapcsolatokban, és támogatná az infrastruktúra fejlesztéseket is, míg Joe Biden győzelme esetén szintén támogatná az infrastruktúra beruházásokat, azonban adóemelést javasolhat a vállalatok és magas jövedelműek esetében, illetve a szigorúbb szabályozások híve lehet a bankok, energetika és egészségügy tekintetében. Az is kevésbé valószínű, hogy vámtarifákat alkalmazna Kínával szemben.

A konszenzus szerint azonban a legfontosabb mégiscsak az lesz, hogy hogyan alakul majd a koronavírus-járvány, amire igazából egyik félnek sincs közvetlen ráhatása. A Crossmark Global egy elemzője szerint:

Egy Demokrata kormányzat általában kevésbé kedvező a vállalkozásoknak, de nehezen elképzelhető, hogy a koronavírus által sújtott gazdaság mellett nagy változásokat eszközölnének.

A közvélemény-kutatások alapján jelenleg Joe Biden győzelmi esélyei magasabbak 6,7 százalékponttal, és jobban áll néhány csatatér államban is. Az elnökjelölti vita azonban komoly hatással lehet ezekre, ami bizonytalanságot okoz a piacok számára is, különösen, ha a várakozások szerint vitatható kimenetel születik. Donald Trump pedig nem kötelezte el magát a békés hatalomátvétel mellett arra hivatkozva, hogy a postai szavazatok tekintetében akár csalás gyanúja is felmerülhet.

Az ING elemzője szerint pedig:

A szerdai ázsiai devizapiacokat lehet majd érdemes figyelni, ami az első visszajelzés lehet majd a vitával kapcsolatos piaci álláspontról.

Az amerikai piacok egyelőre sokat estek szeptemberben, és a múlthéten is estek, az S&P 500 például 0,6 százalékot, bár a pénteki napot pluszban zárta 1,6 százalékkal.

