Itt az első elemzői ajánlás az Opusra - Ugrik az árfolyam

Az Opus Global egy magyar holdingvállalat, négy fő szegmenssel, ezek az ipar, a turizmus, a mezőgazdaság és élelmiszeripar, illetve a vagyonkezelés. Korábban az energiaszektorban is működött a cég, ahol jelenleg nincs tevékenysége, de a jövőben akvizíciókkal visszatérhet az iparágba. A jelenlegi vállalat az Opus és a Konzum fúziójával jött létre és az ötödik legnagyobb magyar tőzsdei vállalat lett. A ma ismert cég életében két mérföldkőnek számító esemény történt, az egyik, amikor 2017-ben jelentős változás következett be a tulajdonosi struktúrában és a menedzsmentben (ezzel együtt pedig a tevékenységben is), a második, amikor a Konzum beolvadása megtörtént.

Az Opus értékének meghatározásához „sum of parts” fundamentális elemzést alkalmazott az Equilor, valamint DCF-modellt. Így lett a részvények célára 354 forint.

A befektetési sztori

Az Opus az egyik legnagyobb magyar vállalat és a holding struktúrának köszönhetően a befektetők a magyar gazdaság számos szegmensének növekedésébe beszállhatnak. A cég bevételei több forrásból erednek, így a vállalat ellenállóbb a külső sokkoknak.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari divízió teljesítménye elválik az általános makrogazdasági környezettől és stabil cash flow-t biztosít a vállalatnak.

A turizmus szektorban nagy növekedési lehetőségek lesznek a koronavírus-válságot követően.

Az ipari divízió a kormányzat infrastrukturális programokból profitálhat, hiszen olyan nagy projektekben vesz részt, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése.

Forrás: Equilor, Opus

Az Equilor elemzőjének véleménye szerint az Opus Global a diverzifikált tevékenységi körének köszönhetően az egyik legjobb lehetőséget jelenti most, ha valaki a magyar gazdasági növekedésből szeretne profitálni.

Az értékelés

Az Opus Global értékének meghatározásához az Equilor elemzője „sum of parts” módszert használt, amihez egy 15 százalékos konglomerátum-diszkontot tett a költségek és a komplex működés miatt elvesző növekedési potenciál következtében. Az elemző a négy nagy divízió vállalatértékét (EV) adta össze, amit a konglomerátum-diszkonttal csökkentett, majd hozzáadta a készpénzállományt és az egyenértékeseket, majd kivonták az összegből a rövid-és hosszú távú kötelezettségeket. (Az egyes üzletágak értékelésénél szcenárió elemzést és egyedi súlyozott átlagos tőkeköltséget alkalmaztak, amivel a jövőbeli cash flow-kat diszkontálták).

Forrás: Equilor

Mikor jöhet az osztalék?

Az Equilor várakozásai szerint a vállalat nyereséget termelhet a működési eredmény szintjén a következő években és bár a szabad cash flow csökkenhet 2020-ról 2021-re, attól az évtől kezdve exponenciálisan növekedhet.

Az elemző szerint 2023-tól stabil készpénztermelés várható a vállalatnál és ettől az évtől kezdve a menedzsmentnek meglesz a lehetősége, hogy akár osztalék fizetéséről is döntsön.

Még egy konzervatív osztalékfizetési politikával is (50 százalékos osztalékfizetési ráta) részvényenként 12 forintos osztalék adódna.

Forrás: Equilor

Árfolyamreakció

Az Opus árfolyama jelentős emelkedéssel reagált a ma reggeli kereskedésben az elemzésre, a papírok 8 százalékos pluszba ugrottak a nyitást követő percekben és a harmadik legforgalmasabb papír ma reggel a BÉT-en. Így 29 százalékos mínuszban jár az év eleje óta az Opus árfolyama, ami megközelítőleg a BUX indexnek megfelelő teljesítmény.

Címlapkép: Az Opus Global érdekeltségi körébe tartozó, tűzhelyeket és kandallókat gyártó salgótarjáni Wamsler SE új üzemcsarnoka, MTI / Komka Péter