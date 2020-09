Itt az első elemzői ajánlás az Opusra: venni kell a részvényeket

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Az Opus Global egy magyar holdingvállalat, négy fő szegmenssel, ezek az ipar, a turizmus, a mezőgazdaság és élelmiszeripar, illetve a vagyonkezelés. Korábban az energiaszektorban is működött a cég, ahol jelenleg nincs tevékenysége, de a jövőben akvizíciókkal visszatérhet az iparágba. A jelenlegi vállalat az Opus és a Konzum fúziójával jött létre és az ötödik legnagyobb magyar tőzsdei vállalat lett. A ma ismert cég életében két mérföldkőnek számító esemény történt, az egyik, amikor 2017-ben jelentős változás következett be a tulajdonosi struktúrában és a menedzsmentben (ezzel együtt pedig a tevékenységben is), a második, amikor a Konzum beolvadása megtörtént.

Az Opus értékének meghatározásához „sum of part” fundamentális elemzést alkalmazott az Equilor, valamint DCF-modellt. Így lett a részvények célára 354 forint.

A befektetési sztori

Az Opus az egyik legnagyobb magyar vállalat és a holding struktúrának köszönhetően a befektetők a magyar gazdaság számos szegmensének növekedésébe beszállhatnak. A cég bevételei több forrásból erednek, így a vállalat ellenállóbb a külső sokkoknak.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari divízió teljesítménye elválik az általános makrogazdasági környezettől és stabil cash flow-t biztosít a vállalatnak.

A turizmus szektorban nagy növekedési lehetőségek lesznek a koronavírus-válságot követően.

Az ipari divízió a kormányzat infrastrukturális programokból profitálhat, hiszen olyan nagy projektekben vesz részt, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése.

Az Equilor elemzőjének véleménye szerint az Opus Global a diverzifikált tevékenységi körének köszönhetően az egyik legjobb lehetőséget jelenti most, ha valaki a magyar gazdasági növekedésből szeretne profitálni.

