Október 12-én debütálhat a tőzsdén a "lengyel eBay"

Egy lépéssel közelebb került a tőzsdei bevezetéshez a lengyel Allegro nevű online piactér üzemeltető, az IPO során kibocsátott részvények jegyzési árát 43 zlotyban határozták meg, ami a korábban megjelölt ársáv felső határa.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Korábban írtunk róla, hogy Varsóban menne tőzsdére a lengyel eBaynek is nevezett Allegro nevű online piactér üzemeltető, azonban ekkor még nem állt rendelkezésre IPO prospektus. Egy héttel később a társaság benyújtotta a prospektusát a varsói tőzsdéhez, a jegyzési ársávot pedig 35-43 zloty között határozták meg.

A társaság kedden bejelentette, hogy a részvények jegyzési ára a korábban meghatározott ársáv felső határa, 43 zloty lesz, így hozzávetőelegesen 1 milliárd zloty tőkét von be a vállalat az IPO-val.

A társaság várható piaci értéke így 44 milliárd zloty lesz, a tőzsdei debütálásra pedig október 12-én kerülhet sor, a társaság az egyik legnagyobb cég lesz a varsói tőzsdén.

Az Allegro korábbi közleménye szerint a tőzsdei bevezetés egy logikus lépés a csoport további fejlődése szempontjából. Az elsődleges részvénykibocsátás megerősítheti a csoport pénzügyi helyzetét azáltal, hogy az Allegro törleszteni tudja a fennálló adósságának egy részét. Emellett a csoport növekedési terveinek támogatásához, a márkaismertség növeléséhez, és új, hosszú távú részvényesek bevonásához is hozzájárul – beleértve a dolgozókat is –, valamint az új, és a meglévő részvényesek számára is likviditást biztosít.

Címlapkép: John Guillemin/Bloomberg via Getty Images