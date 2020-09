Megszólalt a milliárdos guru: manapság három tőzsde közül választhatnak a befektetők

Leon Cooperman, az Omega Advisers befektetési alap 77 éves milliárdos cégvezére szerint manapság három részvénypiac létezik, amik közül válogathatnak a befektetők. A FAANG részvényekkel az élen van a technológiai piac, ami bár jól teljesített eddig, a guru jó esélyt lát a visszaesésre. A második piacot „Robinhood-piacként” emlegeti Cooperman, a szektor vállalatainak nem jósol nagy jövőt a guru, míg végül van a „maradék”, ahol megfelelő kockázatkezeléssel lehet még sikereket elérni.

A milliárdos hedge fund menedzser Leon Cooperman szerint manapság három részvénypiac létezik, az elsőt „FAANG-piacnak” nevezi a guru.

A technológiai vállalatok kimondottan jól teljesítettek eddig a koronavírus járvány alatt, Cooperman így nyilatkozott róluk:

Ezek a részvények tulajdonképpen jobbak, mint az arany. Nagyon magas értékeltségen forognak a papírok, de ha az ember megnézi az alapkamatokat, akkor nem is tűnnek túl drágának ezek a részvények

A „FAANG-piac” vállalatai közül legnagyobb érdekeltséggel az Alphabetben rendelkezik a guru, de komoly pozíciója van a Microsoftban is. A stratéga szerint az a probléma ezekkel a részvényekkel, hogy ehhez hasonló ralit már láthattunk korábban, és történelmi szemmel nézve elég magas a bukási arány, egy nagyobb visszaesésnek most is megvan a lehetősége. Továbbá nem tartja kizártnak Cooperman, hogy a koronavírus haszonélvezőire extra adóterheket fognak kivetni az illetékes hatóságok a közeljövőben.

A második tőzsdét „Robinhood-piacnak” nevezi a menedzser, utalva a jutalékmentes ügyleteket kínáló online brókervállalatokra, melyek töredékrészvény vásárlási lehetőségeikkel és egyéb szolgáltatásaikkal rengeteg fiatal és tapasztalatlan kisbefektető előtt nyitották meg a tőzsdei kereskedés kapuit.

A „robinhoodos” kisbefektetők rendszerint működési problémákkal küzdő, vagy egyenesen csődbe került vállalatok értékeltségeit húzzák fel bármiféle fundamentális ok nélkül a guru szerint, ilyen vállalatok például a Hertz vagy a Kodak. Miután a milliárdos üzletember Carl Icahn 2 milliárd dolláros veszteséget realizálva eladta 39 százalékos részesedését és május 26-án csődöt jelentett a Hertz, a csődeljárás hatására a részvény árfolyama 2,84 dollárról 0,55 dollárra zuhant. Igen ám, de jöttek a robinhoodos befektetők, és 5,53 dollárig tornázták fel az árfolyamot, láthatóan mindenféle konkrét ok nélkül.

Ezzel kapcsolatban így nyilatkozott Cooperman:

Carl Icahn egy briliáns üzletember, aki nagyon is tisztában van a pénzügyeivel. Részvényenként 72 centért szabadult meg az egyértelműen hibás Hertz befektetésétől, majd három hétre rá a robinhoodos fickók már 5 dollárért vették a papírt!

Cooperman elmondása szerint nem törődik ezzel a piaccal, szerinte komoly sírás lesz a vége a történetnek.

A Hertz árfolyamának alakulása a csődbejelentés után

A harmadik piac a „maradék” a guru világában, véleménye szerint

megfelelő kockázatkezeléssel komoly sikereket lehet még itt elérni.

Arra a kérdésre, hogy a Tesla melyik szegmensbe tartozik, kitérő választ adott a guru. „

Nincs érdekeltségem a Teslában, én inkább amolyan vállalati figura vagyok, és Elon Musk viselkedése – bár az ember egyértelműen egy zseni – nem az én ízlésemnek való. Elképesztő a vállalat piaci kapitalizációja, és az a körülmény, hogy mennyi mindent meg tud változtatni akár a cégvezér egy-egy tweetje

(MarketWatch)

Címlapkép: 2019 CNBC Media, LLC