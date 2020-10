Csökkenő árfolyamokat és emelkedő forgalmat hozott a koronavírus második hulláma a magyar tőzsdére

Estek szeptemberben a részvényindexek a koronavírus második hullámának megérkezésével és ez alól a BUX sem volt kivétel. Viszont a forgalom felpörgött a nyári hónapok után és a napi átlagos forgalom ismét elérte a 10 milliárd forintot a magyar tőzsdén szeptemberben. A brókercégek rangsorában az első három helyen nincs változás az egy hónappal ezelőtti helyzethez képest, a dobogót több éve uraló három nagy brókercég közül most is a Wood bonyolította le a legnagyobb forgalmat.

A koronavírus-járvány második hullámát a tőzsdék is megérezték, a magyar piacon eséseket hozott a szeptember, viszont a forgalom növekedett az alacsony nyári értékekhez képest. Szeptemberben a BÉT duplikált forgalma 440 milliárd forintot ért el, ami augusztushoz képest 34 százalékos, 2019 szeptemberéhez képest pedig 25 százalékos növekedésnek felel meg.

A napi átlagos forgalom szintén növekedett a nyári hónapokhoz képest, elérte a 10 milliárd forintot, ami 19 százalékkal magasabb a tavaly szeptemberi értéknél.

A nemzetközi részvénypiacokon szeptember első napjaiban kifejezetten jó hangulat volt, némelyik index új éves csúcsra kapaszkodott, az amerikai S&P 500 pedig új történelmi csúcsot állított fel. Ezt követően azonban hamar elromlott a hangulat, miután nyilvánvalóvá vált, hogy Európa legtöbb országában a nyári, viszonylag kedvező adatok után újra meredek emelkedést mutat a koronavírusban megbetegedettek száma, és általában világszerte is folytatódik a járvány. Az indexek meredek esésbe váltottak, különösen az emelkedésben élen járó nagy technológiai cégek ára zuhant nagyot. A hónap második felében elkezdték ledolgozni az eséseket az indexek és a BUX is felfelé korrigált, a magyar index azonban így is csökkenéssel zárta a szeptembert, 5,5 százalékos esést könyvelt el az elmúlt hónapban. (A DAX 1,4, az S&P 500 pedig 3,9 százalékos eséssel zárta a szeptembert).

A blue chipek közül az OTP és a Richter árfolyama is jelentősebb esést szenvedett el szeptemberben, a bankpapír 7, a gyógyszergyártó pedig közel 10 százalékot veszített értékéből. A Mol felülteljesítő volt a magyar piacon szeptemberben a 0,9 százalékos erősödésével.

A legnagyobb forgalom az OTP papírjainak piacán zajlott, a BÉT teljes forgalmának közel 59 százalékát adta a bankpapír az elmúlt hónapban. A Richter papírjaival kereskedtek a második legnagyobb forgalommal, a piaci forgalom közel 21 százalékát adta a gyógyszergyártó. A céggel kapcsolatban érkeztek fundamentális hírek szeptemberben, a hónap közepén egy, az amerikai piacon várhatóan megjelenő konkurens termékről szóló hírre esett nagyot a papírok árfolyama. A Mol volt a harmadik legnagyobb forgalmú részvény a magyar tőzsdén, 16 százalékos aránnyal.

A brókercégek rangsorában az első három helyen nem történt változás, a Wood végzett az élen szeptemberben, megőrizve a közel 28 százalékos piaci részesedését.

A második helyen az Erste végzett, a harmadik helyen pedig a Concorde, szintén 20 százalék feletti részesedésekkel. A Random Capital pedig a negyedik helyre ugrott fel az augusztusi ötödik pozícióból, miután lekörözte az OTP-t a forgalom tekintetében az elmúlt hónapban.

A dobogót már évek óta a Wood-Erste-Concorde hármas uralja a brókercégek rangsorában, együttes piaci részesedésük már 73 százalékra emelkedett a havi forgalomból. A negyedik legnagyobb szereplő, a Random Capital piaci részesedése kevesebb mint 8 százalék.