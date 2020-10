Nagyon megütötték az olajat, megint 40 dollár alatt a fekete arany

Az amerikai piacnyitást követően nagyot zuhantak az olajárak mind a határidős, mind pedig az azonnali piacon. Az esésnek több oka is van, a keresleti és a kínálati oldalon is sok a változás.

A keresleti oldalon aggasztó jel, hogy növekvő tendenciában vannak a koronavírus esetszámok világszerte. Varga Tamás, a PVM Oil elemzője szerint:

Nyilvánvalóvá vált, hogy a vírust nem tudtuk megállítani. A fertőzések száma emelkedik, a halálozások száma pedig meghaladta az 1 milliót, a világ ismét szomorú hellyé vált.

Az Egyesült Államokban a fertőzöttek száma több, mint 7,2 millió, míg a halálozások száma már 206 000-nél is magasabb. Ezzel párhuzamosan Európában pedig szintén további korlátozások léptek életbe Spanyolországban és Franciaország is további megszorításokat vezethet be.

A kínálati oldalon szintén rossz hírnek minősül, hogy a kereslet várható csökkenése mellett az OPEC országok nemhogy, nem csökkentették a termelésüket, hanem még emeltek is rajta augusztushoz képest, és

szeptemberben 160 000 hordóval nőtt a napi kitermelés. A magasabb számokat főleg a líbiai és iráni kínálat növekedése okozta.

A rossz híreken némileg enyhített az a tény, hogy az USA-ban már folynak a tárgyalások egy újabb fiskális stimulussal kapcsolatban, ami pozitív hatással lehet az árakra.

A mai kereskedésben azonban egyelőre a rossz hangulat uralkodott el, és így mind a határidős, mind pedig az azonnali piaci árfolyamok 4-5 százalékos mínuszban vannak.

