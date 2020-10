Sztárok a tőzsdéken, akik profikat megszégyenítő befektetők

Hollywoodi sztárok, zenészek, sportolók, akiknek bejött az "amerikai álom". Az embernek először a fény, a csillogás, a hírnév, és a pénz jut eszébe, arról viszont gyakran kevesebb szó esik, hogy ezek a sztárok sok esetben nem csak ülnek a pénzükön, de sikeres befektetők is. A következő listában olyan sztárokat gyűjtöttük össze, akik tőzsdei cégekbe fektettek, vagy segítettek a cégeknek eljutni a tőzsdei bevezetésig. Persze a tőzsdén a klasszikus happy endes hollywoodi forgatókönyv nem irányadó, és voltak azért nagy bukások is, de azért sikersztoriból is volt bőven.

Beyond Meat és Casper – Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio már 2017-ben is nagy port kavart azzal, hogy beszállt a Beyond Meat nevű vegán burgeres cégbe, amivel jelentős publicitást kapott a vállalat. A cégnél olyan ételeket készítenek, amelyekben a húst ahhoz állagra és ízre állítólag nagyon hasonló, sok fehérjét tartalmazó, de sokkal kevesebb erőforrással előállítható növényi alkotórészekkel helyettesítik. Egyébként az idei év egyik nagy sikersztorija is volt a Beyond Meat, 125,7 százalékot emelkedett az árfolyam ebben az évben, míg az IPO óta 270,9 százalékkal került feljebb.

DiCaprio nem csak a Beyond Meatbe, de az online matrac kiskereskedő Casperbe is befektetett, ráadásul több másik hírességgel, a Maroon 5 énekesével, Adam Levine-nel, Tobey Maguire-rel, és Ashton Kutcherrel együtt. Hála a jelentős publicitásnak, amihez a hírességeken keresztül a cég jutott, valamint a minőségi termékeknek, a Casper egy több százmillió dolláros céggé nőtte ki magát. A Casper részvényeivel február 6-kán indult a kereskedés, ami egy csütörtöki nap volt, pénteken már 28,3 százalékos mínuszban zárt a papír a csütörtöki nyitáshoz képest. Az IPO időzítés igen kedvezőtlen volt, mivel a koronavírus miatti pánikeladási hullám nem sokkal a tőzsdei bevezetés után söpört végig a részvénypiacokon. A Casper árfolyama a bevezetéskori nyitóárhoz képest 52,5 százalékot esett.

Guild Esports – David Beckham

Pénteken debütált a londoni tőzsdén a Guild Esports, a társaság az IPO-val 20 millió fontot vont be, a cég egyik társtulajdonosa pedig a Manchester United és a Real Madrid korábbi futball-legendája, David Beckham. Ez az első brit esport szervezet, amelyet bevezettek a tőzsdére, a vállalat esport csapatokat tulajdonol és alapvetően tehetségkutatással és fejlesztéssel foglalkozik. A tőzsdére vitelből befolyó tőkét a vállalat új játékosok megszerzésére szeretné fordítani, illetve márkanévvel kapcsolatos befektetésekbe. A vállalat játékosai olyan esportokban versenyeznek, mint a FIFA, Fortnite és a Rocket League.

A Guild Esports természetesen számít arra is, hogy a futballsztár nevének húzóereje nyomni fog a latba majd és ez közvetlenül megjelenik majd a szponzori szerződéseken keresztül. Beckham egyébként DB Ventures nevű cégén keresztül szerzett még korábban egy közelebbről meg nem nevezett értékben, de szignifikánsnak számító kisebbségi részesedést a hírek szerint.

Forrás: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Big Hit Entertainment - BTS

Szintén egy friss sztori a Big Hit Entertainment tőzsdére lépése, a társaság részvényeivel várhatóan október közepén indul majd a kereskedés a hongkongi tőzsdén. A Big Hitben az egyik tulajdonos a BTS nevű elképesztően népszerű K-Pop banda, akik egyben a Big Hit, mint kiadó alá is tartoznak.

Óriási az érdeklődés a friss IPO iránt, a héten részvények kibocsátási árát a korábban megjelölt ársáv felső határán határozták meg. A cég közleménye szerint 1 420-an próbálnak részvényekhez jutni az intézményi befektetők közül, a kibocsátott részvények darabszámát 1 117-szer meghaladó igény jelentkezett. Ezek közül 98 százalék a jegyzési ársáv felső határát, vagy többet is hajlandó lenne fizetni a részvényekért. A lakossági befektetők hada - amelyet Dél-Koreában Ants néven ismernek - szintén érdekelt a részvényvásárlásban, a heves BTS-rajongók abban reménykednek, hogy akár csak egy részvényt is megkaparinthassanak, az elemzők által az ország legforróbb tőzsdei bevezetésének tartott ügylet során. Miután jelenleg rengeteg likviditás van a piacon, így az elemzők arra számítanak, hogy a kisbefektetők jegyzési igénye elérheti az 100 ezer milliárd vont.

Az IPO-t követően a BTS 7 tagja multimilliomos részvényessé válik, miután a Big Hit vezérigazgatójától augusztusban mindegyik tag egy 68 385 darabos részvénycsomagot kapott, amelyek a 135 vonos jegyzési árral számolva 9,2 millió vont érnek.

Az intézményi és a lakossági befektetők részéről a jegyzés október 5-6-án zajlik majd, a Big Hit Kospira való bevezetésére várhatóan október 15-én kerül sor.

Forrás: Astrid Stawiarz/Getty Images for Dick Clark Productions

DraftKings – Michael Jordan

Idén áprilisban lépett tőzsdére a sportfogadással foglalkozó DraftKings, a részvény pedig meglepően jól teljesített a korábbi időszakban annak ellenére, hogy nem voltak sportesemények az Egyesült Államokban. A DraftKings árfolyama a bevezetéskori nyitóárhoz képest közel 220 százalékot emelkedett.

Egy újabb löketet kapott a DraftKings, miután a cég bejelentette, hogy Michael Jordan, a Chicago Bullsal 6 bajnoki címet szerzett legendás kosárlabdázó – és nem mellesleg a Charlotte Hornets tulajdonosának, a Hornets Sports & Entertainmentnek az elnöke – tulajdonrészt szerzett a DraftKingsben, a tanácsadói szerepkör betöltése mellett. Jordan többek között vállalati stratégiai, termékfejlesztési és marketingdöntések meghozásában segíti a céget.

Jordanről egyébként köztudott, hogy mohó szerencsejátékos, ezt a témát az idén megjelent „The Last Dance” című dokumentumfilm is feszegette már.

A DraftKings arról nem számolt be, hogy Jordan mekkora tulajdonrészt szerzett a vállalatban. A FactSet szerint a cég legnagyobb részvényese Shalom Meckenzie, az SBTech korábbi tulajdonosa, amely összeolvadt a DraftKingssel, mikor a cég a tőzsdére ment. Emellett ott van még a Walt Disney is, amely 6 százalékos tulajdonrészt birtokol a vállalatban.

Forrás: Aurelien Meunier/Getty Images

Postmates – Kevin Durant

Még 2016-ban az amerikai kosárlabdázó, Kevin Durant közel 1 millió dollárt fektetett a Postmates nevű, akkor még startup életfázisú vállalkozásba. Eltelt négy év, és már szó volt arról, hogy tőzsdére viszik a Postmatest, viszont az Uber júniusban bejelentkezett, hogy felvásárolná a céget, miután az alapvető ridehailing szolgáltatását jelentősen érintette a koronavírus, így az ételkiszállítási üzletágra kellett támaszkodnia a vállalatnak. Néhány nappal később be is jelentették, hogy az Uber 2,65 milliárd dollárért felvásárolja a Postmatest, Durant markát pedig hozzávetőlegesen 15 millió dollár ütötte. Azt hozzá kell tenni, hogy a Durant által alapított Thirty Five Ventures nevű cégben 15-en dolgoznak, akik elemzik a befektetéseit, így valószínűleg ez az üzlet elsősorban nekik volt köszönhető, de az tény, hogy 4 év alatt 1 400 százalékos hozamot elérni, nem kis teljesítmény. Durant egyébként több mint 40 startup vállalkozásba fektetet már, összesen több mint 15 millió dollárt meghaladó összeget.

Forrás: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

Címlapkép: James Devaney/WireImage