Biden legyőzi Trumpot? Nagyon nem mindegy, mibe fektetsz most!

A piaci szereplők szempontjából Joe Biden elnökválasztási győzelmének talán az egyik leglényegesebb hozadéka a vállalati adóterhek megnövelése lenne. Biden adóemelése elsősorban éppen azokat a szektorokat érintené a leginkább, amelyek vezették a részvénypiaci emelkedést a márciusi mélypontról, mint például a technológiai szektor. Persze az éremnek két oldala van, vannak olyan szektorok is, amelyeket az átlagosnál kevésbé érintenének az intézkedések, így a részvénypiacokon megváltozhatnak az erőviszonyok egy esetleges Biden győzelem után.

Bajba kerülhetnek a technológiai cégek Biden adóemelése miatt

Egy esetleges novemberei demokrata győzelem esetén a Biden által tervezett társasági adóteher-növelés jelentős hatással lehet az idei részvénypiaci felpattanást vezető cégekre. Joe Biden, a demokrata elnökjelölt a társasági adó mértékének 21 százalékról 28 százalékra való felemelését javasolta, valamint az amerikai vállalatokra vonatkozóan új minimális adó kivetésére, és számos amerikai multinacionális vállalat külföldi jövedelemadójának emelésére is javaslatot tett, egyéb intézkedések mellett.

Az adójavaslatok együttesen 9,2 százalékkal csökkentenék az S&P 500 vállalatainak várható profitját a BofA Global Research becslései szerint. Az intézkedések különösen a technológiai vállalatokat sújtanák.

Biden terve hozzávetőlegesen két számjegyű százalékos csökkenést eredményezne az IT, a kommunikációs szolgáltatások, és a ciklikus fogyasztási javak szektorainak profitjaiban. Ezekbe a szektorokba tartoznak többek között azok a cégek is, amelyek részvényei vezették a tőzsdék visszapattanását a márciusi mélypontról, mint az Apple, a Microsoft, az Alphabet (Google), a Facebook, és az Amazon. A Bofa szerint azonban lennének nyertesei is az intézkedésnek, a pénzügyi és az energiaszektort az S&P 500 cégeinek átlagához viszonyítva kevésbé érintenék negatívan a magasabb adóterhek.

Egy ilyen mértékű ütés alaposan felforgathatja az erőviszonyokat, és megkérdőjelezheti a sztárrészvények vezető szerepét a tőzsdéken, emiatt az is kérdésessé válik, hogy mennyire maradhat tartós a 2020-as rali.

Az S&P 500 a március végi mélypontról 50 százalékot emelkedett, idén pedig 3,6 százalékos pluszban van.

Chad Oviatt, a Huntington Private Bank befektetési igazgatója ennek kapcsán a következő kérdést tette fel: vajon ezeknek a növekedés orientált cégeknek továbbra is kitart a korábbi lendülete, vagy az adóterhek megemelése egy olyan kockázat, amit a piac most még nem áraz be?

Kétségtelen, hogy a koronavírus válság egyik legnagyobb nyertesei a technológiai cégek voltak, példának okáért az Amazon árfolyama idén 69 százalékot ralizott, az Apple árfolyama is 54 százalékos pluszban van, míg a Microsoft és a Facebook árfolyama 31, valamint 27 százalékkal került feljebb.

A vállalati eredmények a részvényárfolyamok legnagyobb mozgatórugói hosszútávon, az elmúlt években azonban az árfolyamok a profitokat meghaladó mértékben emelkedtek. Az Apple árfolyama például 2018 óta megduplázódott, miközben a cég profitja relatíve stabil maradt. Általánosságban elmondható, hogy a vállalati profitok jövőre várhatóan visszapattannak. A FactSet által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500 vállalatainak nyeresége 2021-ben 26 százalékkal nő majd. A befektetők egyébként újból szemügyre vehetik a nagy technológiai és más cégek teljesítményét a hónap végén, amikor a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon felpörög.

Sok befektető szerint a jelenlegi helyzet kifejezetten kedvező az értékalapú befektetések számára, miután a gazdaság lassan kilábal a válságból, ezt pedig a koronavírus vakcina felgyorsíthatja. Az úgynevezett value részvények egyébként szeptemberben felülteljesítők voltak a növekedési, vagy "growth" részvényekkel szemben.

Az erőteljes gazdasági fellendülés lendületet adna a ciklikus részvényeknek, a Morgan Stanley Wealth Management ezért többek között ipari, és pénzügyi vállalatok részvényeit vásárolta, miközben csökkentette pozícióját a technológiai papírokban - mondta Lisa Shalett, a cég befektetési igazgatója. A Biden által javasolt adómódosítások elősegítenék az ágazati rotáció felgyorsítását, mert a relatív hatás valószínűleg nagyobb lenne az domináns vállalatokra nézve - tette hozzá. 2019-ban az S&P 500 vállalatinak átlagos effektív adókulcsa 17,5 százalék volt, ezzel szemben például Microsofté 10,18 százalékos volt, és a FAAMG cégek közül lényegében csak a Facebooknak volt az átlagnál magasabb (25,5 százalék).

A külföldi bevételekre kivetett jövedelemadó módosítás várhatóan szintén a technológiai cégeket érintené a leginkább, hiszen a szektor árbevételének mindössze 43,5 százalékát szerzi az USA-ból. Összehasonlításképpen ez az arány az S&P 500 egészére nézve 60,3 százalék a FactSet szerint.

A nagy technológiai vállalatokra leselkedő másik kockázati faktor a lehetséges szabályozási változások. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság arra készül, hogy monopóliumellenes pert indítson a Facebook ellen, emellett a szövetségi és az állami hatóságok számos lehetséges versenykorlátozással kapcsolatos nyomozást folytattak a Google ellen - írja a The Wall Street Journal. A Facebook megvédte az akvizícióit, mondván, hogy az Instagramhoz hasonló alkalmazások népszerűbbé váltak, mivel a Facebook fejlesztette őket. A Google szerint a cég termékei kibővítik a versenyt és egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a kisvállalkozások számára.

Korai még a pánik

A Goldman Sachs elemzői is felvetették a momentum megváltozásának lehetőségét a részvénypiacokon, részben a Biden által tervezett adóemelés miatt. A múltbeli adóemelések különösen erősen sújtották a piacvezetőket az intézkedés előtt - írták egy elemzők egy nemrégiben készített elemzésben.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy messzemenő következtetéseket előre levonni a részvények teljesítményéről az esetleges adóváltozások nyomán nem feltétlenül célravezető. Bidennek valószínűleg nem sikerül megemelnie az adókat, hacsak a demokraták nem nyerik meg a szenátus irányítását, ezen kívül bármiféle további gazdasági visszaesés is késleltetheti az adóemelési kísérletet.

Ha múltbeli példákat keresünk korábbi adóemelése, akkor érdemes felidézni, hogy Bill Clinton 1993-ban aláírt egy deficitcsökkentő csomagot, amely megemelte a társasági jövedelemadót. Az S&P 500 kis mínuszban zárta 1994-et, de az évtized hátralévő részében éves szinten két számjegyű százalékos emelkedést produkált.

Más vélemények szerint a gazdaság talpra állásának üteme, a koronavírus visszaszorítása, és a Fed elkötelezettsége a tartósan alacsony kamatszintek felé, amelyek meghatározzák majd a részvénypiacok alakulását. Plusz, amikor ismertek is lesznek a választási eredmények, akkor sem teljesen világos, hogy a piac hogyan fog reagálni. Trump négy évvel ezelőtti győzelme után a határidős piacok nagyot estek, másnap viszont ralizni kezdek a tőzsdék, majd új csúcsra is mentek, köszönhetően 2017-es adócsökkentésnek, és az erős gazdaságnak.

A kirakós másik mozgó darabja, hogy Biden dollármilliárdos kiadásokat javasol, beleértve az klímaváltozás elleni küzdelemről szóló tervét, és az ország infrastruktúrájának újjáépítését célzó beruházásokat. A Goldman elemzői szerint részben a megnövelt adóbevételekből finanszírozott kormányzati kiadások segítenék a gazdasági növekedést, és ellensúlyoznák a magasabb adók vállalati profitokra gyakorolt negatív hatását.

