Trumpot kiengedik a kórházból - szárnyalnak a tőzsdék

A Tesla múlt héten jelentette be harmadik negyedéves autóeladási számait, melyben a cég rekordról számolt be, közel 139 ezer járművet adtak át. A cég még csak az út elején jár, 2030-ra 20 milliót autót terveznek gyártani, ám az ehhez tartozó infrastruktúra kiépítése és megszervezése hosszútávú feladat. Egy névtelen, de a felvásárlásban jártas forrás szerint az amerikai cég most egy elektromos akkumulátorokat gyártó német céget vásárolt meg.