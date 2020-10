Credit management koronavírus idején: holnap találkozik a szakma

Hogyan hat a koronavírus a vállalati szféra és benne a shared services szektor pénzügyeire, működésére? Hogy birkózhatnak meg a cégek a vevőkövetelések és a credit management területén jelentkező kihívásokkal? Kik maradnak talpon a válság után? Többek között ezekről a témákról lesz szó holnapi Budapest Economic Forum konfererenciánk kora délutáni credit management szekciójában. Online és offline jegyek is elérhetők még az eseményre, nem késő regisztrálni!

Az elmúlt három év nagy sikerű konferenciája, a vállalati pénzügyi kérdésekről és credit managementről szóló Business and Finance Summit két legnépszerűbb szekciója (credit management és CFO-k kerekasztala) idén nagy hagyományú, Budapest Economic Forum elnevezésű makrogazdasági konferenciánk részeként kerül megrendezésre. A jegyet váltó résztvevők így egyszerre két hagyományos rendezvényünk programján is jelen lehetnek.

A hazai credit management szakma legfontosabb szereplői is jelen lesznek a fővárosi Marriott Hotel Budapestben 8.40-kor kezdődő gazdasági konferencián, többek között az ő részvételükkel zajlik a rendezvény 14 órától megrendezésre kerülő 3.B szekciója az alábbi programmal.

A személyes részvételt biztosító, illetve az online jegyek egyaránt a teljes konferencián való részvételre jogosítanak, ennek programja itt olvasható.

Ízelítő a 3.B szekció témáiból

A koronavírus komoly kihívást hozott a multinacionális cégek életébe is. Bármilyen jól szervezettek is, a távmunka hatással van a dolgozók hatékonyságára. A rendelésállomány esése komoly költségcsökkentéshez és a dolgozói létszám megnyirbálásához vezethet. Mindemellett számolni kell a vevői fizetési késedelmek és kétes kinnlevőségek jelentősebb növekedésével is. Hogyan küzdenek meg ezekkel a kihívásokkal a shared services szektor szereplői? Mily módon tartják kordában a kockázatokat a hatékonysági kihívást is szem előtt tartva? Mi működik jól, ebben a bizonytalansággal terhelt időszakban? Angol nyelvű panelbeszélgetésünkön neves cégek hazai, angol és svájci pénzügyi szakemberei osztják meg tapasztalataikat több kérdésről, úgy mint:

Miként fogják vissza a lejárt kinnlevőségek és a reklamációk növekedését?

Miként védekeznek a vevők hitelképességének csökkenése ellen?

Hogyan motiválják a távmunkás dolgozókat?

Vannak e a költségcsökkentésnek alternatívái?

Hogyan lehet akár nyertesként kikerülni a válságból.

Egy digitális credit management rendszerben rengeteg külső és belső információt kell hatékonyan és automatikusan feldolgozni (saját ERP adatai, értékesítés információi, céginformációk, hitelbiztosító információi). Ez még egy nagyvállalatnál is kihívások elé állítja a credit managereket, mert az egyes adatok eltérő módon, decentralizáltan állnak rendelkezésre. Integrálásuk lassú és nehézkes, rengeteg manuális munkafolyamatot tartalmaz. Sáska Zoltán, a Credit Management Group informatikai vezetője előadásában azt mutatja be, hogy milyen keretrendszert kínál az agilis projektmenedzsment, amennyiben egy digitális creditmanagement rendszer bevezetését sikeresen lehet irányítani.

A hiteltörlesztési moratórium, illetve a gazdaságvédelmi csomag egyes elemei késleltetik a klasszikus csődhullám megjelenését. Hogyan lehet eldönteni ebben az időszakban, hogy ki marad talpon és kit sodor el a gazdasági válság? Ágazati, likviditási, tulajdonosi háttér hogy befolyásolja a túlélési esélyeket? A piaci újrarendeződés elkerülhetetlen, így ennek lesznek nyertesei és vesztesei egyaránt – jósolja Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója, aki szintén előadást fog tartani ezekről a témákról.

Prémium rendezvény maximális biztonsággal

Mindig figyelünk arra, hogy rendezvényeinknek ne csak a tartalma, hanem a körülményei is prémium kategóriásak legyenek. Idén ősszel ezt olyan extra biztonsági (koronavírus-ellenes) intézkedésekkel és körülményekkel egészítjük ki, amelyek maximális biztonságot és biztonságérzetet is adnak helyszíni konferenciáinkon. A létszámkorlátozástól kezdve az érintésmentes beléptetésen át, a megfelelő ültetési távolság betartásáig gondoskodunk a megfelelő helyszíni technikai – és biztonsági megoldásokról. Az ötcsillagos, nemzetközi franchise szálloda pedig olyan magas színvonalú, saját protokollja szerinti intézkedéseivel teszi tökéletessé mindezt, mint például az ózonos fertőtlenítés illetve légfertőtlenítő és tisztító gépet üzemeltetnek a nap folyamán.

Budapest Economic Forum: az év makrogazdasági konferenciája

Tizedik alkalommal rendezzük meg a Portfolio gazdasági csúcstalálkozóját, amelyen gazdasági döntéshozók, vállalati vezetők, uniós szakértők, gazdaságpolitikusok, hazai és külföldi piaci elemzők találkoznak és cserélnek véleményt a világ és az ország helyzetéről, kilátásairól. A Budapest Economic Forumon minden szóba kerül, ami igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit.

A Budapest Economic Forum idén egy különleges eseménnyel bővül: kihirdetésre kerül a CFO of the year 2020, vagyis az év vállalati pénzügyi és gazdasági vezetőjének járó díj nyertese, valamint az év legjobb credit management teamjének járó díj is.

A díjátadónak hagyományosan otthont adó, idén a járványhelyzet miatt elmaradó Business and Finance Summit elnevezésű konferenciánk hagyományos témái közül a credit management 2020-as kihívásaival és a CFO-szakma aktuális kérdéseivel is részletesen, két külön délutáni szekció keretében foglalkozni fogunk a rendezvényen. A konferenciát nagyvállalati CFO-k kerekasztala, majd a díjátadó zárja.