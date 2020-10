Részvénykibocsátás a magyar tőzsdén visszavásárlási kötelezettséggel - Ma minden kiderül

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Újabb tőzsdei kibocsátás jön a magyar tőzsdén, a mezőgazdasági és építőipari gépek forgalmazásával foglalkozó hazai középvállalat, a DM-KER bocsát ki részvényeket. A vállalat rendkívül dinamikusan növekedett az elmúlt években, profi és céltudatos menedzsmenttel járták végig a tőzsdére vezető út állomásait, idén ősszel pedig következhet a vállalat részvénykibocsátása. A befolyó forrás részben a vállalat akvizíciós terveit támogatja, a DM-KER nem csak hazai, de nemzetközi terjeszkedést is tervez. A Portfolio a következő befektetői klubján ezt a sztorit mutatja be közelről, a cég vezetői ugyanis ott lesznek az eseményen. A rendezvényt offline vagy online formában követőknek lehetőségük lesz meghallgatni a DM-KER vezetőinek előadásait, amelyekből az iparági trendekről, a vállalat fundamentumairól, a kilátásokról, és a részvénykibocsátásról nyerhetők információk. A befektetői klub résztvevői személyesen is kérdezhetnek a cég menedzsmentjének tagjaitól.