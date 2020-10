Európa lassan Kínát is lehagyhatja elektromos autózásban

Olyan mértékben nő az európai elektromosautó-értékesítés, hogy a kontinens a közeljövőben felülmúlhatja Kínát is, amely jelenleg a világ legnagyobb elektromos autó piaca – derült ki a londoni székhelyű Jato Dynamics friss elemzéséből, bár azt is hozzátették, hogy Európának és Amerikának még van mit tanulni Kínától, beleértve a megfizethetőség priorizálását, a centralizált tervezést, és az adatok felhasználását a fogyasztók jobb megértéséhez.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A tisztább és okosabb autók iránti kereslet globális szinten növekszik, különösképp Európában, ahol az EU szigorú károsanyag kibocsátási szabályozása zöldebb irányba tolja a közlekedést. Az első félévben az európai elektromosautó-értékesítés 2015 óta először múlta felül Kínát.

Bár a koronavírus-járvány a hagyományos és az elektromos autók eladására is negatív hatással volt - az EV értékesítés 15 százalékkal esett vissza globálisan a második félévben - , az elektromos autók piaca várhatóan 7 százalékkal bővülhet ebben az évben, Európa vezetésével.

A kormányoknak a fejletlen EV piacokon most egy jobban centralizált tervre van szüksége, amely támogatja a növekedést és optimális környezetet teremt a fogyasztói bizalom kiépítésére, és az adaptációt a lehető legegyszerűbbé teszi

– áll a Jato elemzésében.

Az elektromos autókra nyújtott jelentős állami támogatások mellett a kínai kormány egy hatékony infrastruktúrát és implementációs stratégiát hozott létre, amely kulcsfontosságú az adoptáció támogatásához. Az IEA adatai szerint a nyilvános töltőállomások száma közben már meghaladja a 862 ezret,

ezeknek 60 százaléka Kínában található.

A Tesla, a világ jelenleg legnagyobb elektromosautó-gyártója ebben a hónapban visszavágta a Kínában gyártott Model 3 árát 249,9 ezer jüanra (11,2 millió forint), ami olcsóbb, mint bárhol máshol a világon. Az árcsökkentés részben a beszállítói lánc lokalizációjának volt köszönhető, különösen az akkumulátorokra való tekintettel.

Kínában egyébként az elektromos autók még mindig jóval olcsóbbak, mint máshol a világban, Sanghajban például 13 ezer dollárba került egy rendszámtábla robbanómotoros autóhoz, míg egy elektromos járműhöz ingyenes, ami egy igen erős ösztönző az EV vásárláshoz.

Kína erősen koncentrál a belföldi piacára, az importált járművekre például egy jó ideig nem jár támogatás, és importvámot is kivetettek rájuk, ezzel is támogatva a belföldi autógyártást. A hazai piac mellett Kína globális autóipari szuperhatalommá is akar válni, amelyhez az ország járműveinek piaci penetrációja létfontosságú.

JELENLEG 138 KÜLÖNBÖZŐ EV MODELL ELÉRHETŐ KÍNÁBAN, 60 EURÓPÁBAN, ÉS 17 AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.



(Bloomberg)

Címlapkép: Aleksander Kalka/NurPhoto