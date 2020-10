Bajban a Tesla? Hetedszer csökkentette az elektromos autók árát Kínában

Előfordulhat, hogy cég frissen közzétett szeptemberi értékesítési adatai húzódnak meg a lépés mögött, ugyanis Gordon Johnson, a GLJ Research elemzője szerint a Tesla piaci részesedést veszített Kínában, így a cég készletszintjei közel megduplázódtak.

Johnson szerint a Tesla 11 329 Kínában gyártott Model 3 járművet értékesített szeptemberben, amivel a negyedévben összesen 34 333 darabot adtak el. Ez a második negyedéves 30 494 darabhoz képest 12,6 százalékos növekedésnek felel meg, miközben a gyártás 13,2 százalékkal nőtt, a készletszintek pedig durván megduplázódtak a második negyedévhez képest (közel 75,5 százalékkal nőttek). Mindenez úgy történt, hogy közben a kínai NEV piac 26 százalékkal nőtt hó/hó alapon szeptemberben, és a Tesla Kínában gyártott Model 3 értékesítése 2 százalékkal esett vissza ugyanebben az időszakban. Emellett a Tesla Kínában gyártott Model 3 piaci részesedése az augusztusi 10,5 százalékról 8,3 százalékra csökkent szeptemberben.

Johnson azt is kiemelte, hogy a Tesla szeptember utolsó 10 napjában leállította a gyártást, és még így is közel megduplázódtak a készletszintek. Johnson szerint emiatt lehet, hogy a cég a Kínában gyártott járművek exportálását tervezi az ázsiai-csendes óceáni régióba, és Európába.

Emellett az is látszik, hogy a Tesla Európában is piacot veszít (lila vonal).

Miközben a Tesla próbálja élénkíteni a keresletet Ázsiában, és a piac továbbra is úgy értékeli a céget, mintha nem lenne hagyományos autógyártó, néhányan továbbra sem tudnak elmenni amellett, hogy a cég továbbra is lemaradó a hagyományos autógyártókhoz képest, legalábbis értékesítésben. Ha példaként vesszük a GM-et, akkor azt látjuk, hogy a cég dupla annyi elektromos autót adott el Kínában múlt hónapban, mint a Tesla, miközben a GM piaci értéke 1/9-ed része a Teslának.

GM sold more than TWICE the amount of electric vehicles than sold in China last month, and far more than Tesla's peak China sales in any month ever.The market cap of is 1/9th of $TSLA