A nyitás sem volt szép, de egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Eséssel nyitottak az európai tőzsdék, a DAX 1,5 százalékos gyengülése mellett, a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 1,4 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 1,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,3 százalékot esett. A rossz részvénypiaci hangulat egyrészt a koronavírus terjedésének tudható be, amely újabb korlátozó intézkedéseket hozhat a kontinens országaiban, jelenleg napi 100 ezer új esetről számolnak be Európában, a francia kormány már egészségügyi vészhelyzetet hirdetett szerdán. A piacok szempontjából szintén kiemelt fontosságú, hogy ma kezdődik az Európai Tanács kétnapos ülése, ahol a brexit-tárgyalásokkal kapcsolatos fejleményeket tekintik át az állam- és kormányfők.