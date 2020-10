Nekimehet az egyik legnagyobb kínai fintechnek Amerika, de nem sok hatása lesz

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A Reuters bennfentes értesülései szerint az Egyesült Államok feketelistára akarja tenni az Ant Groupot, az Alibaba volt fintechcégét. Ez a lista megtiltaná, hogy a kínai vállalat amerikai cégekkel üzleteljen, azok az amerikai cégek, amelyek pedig mégis az általuk előállított termékekből szeretnének vásárolni, külön engedélyt kell, hogy kérjenek erre az amerikai hatóságoktól.

Az időzítés abból a szempontból kellemetlen az Antnek, hogy épp most készülnek tőzsdére menni, de nem valószínű, hogy jelentős hatása lenne a feketelistázás a cég mindennapi életében.

„Ez a feketelistázás nagyrészt jelképes lenne. Nem fogja megállítani az Antet abban, hogy a tőzsdére menjen és abban sem, hogy kulcsfontosságú területeken fektessen be, például blockchainbe” – mondta Abishur Prakash, a Center for Innovating the Future elemzője a CNBC-nek. Annyiban lehet hatása az elemző szerint a döntésnek, hogy más, külföldi cégek nem biztos, hogy ezután össze akarják kötni majd Kínával a technológiai ökoszisztémájukat.

Eddig a legnagyobb vállalat, amely felkerült erre a listára, a Huawei volt, a döntés eredményeképpen leválasztották őket a Google Android-hozzáférésről. Az Ant Group viszont nem támaszkodik az amerikai technológiára, elsősorban a kínai piacra nyújt szolgáltatást. Húzóterméküket, az Alipayt 700 millióan használják Kínában, a cég bevételeinek alig 5%-a származik külföldről.

