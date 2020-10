Erre a három részvényre figyelj a héten, ha érdekel, hogy mi folyik a techszektorban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Beindul a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon a technológia szektorban a héten, ami azért lehet különösen izgalmas most, mivel az amerikai részvényindexek szárnyalásában nagy szerepet játszottak a technológiai óriások az elmúlt hónapokban. Ez az az iparág, amiről az általános vélemény, hogy a koronavírus-járvány nyertese lehet hosszabb távon is a megváltozó szokásoknak köszönhetően. A héten egy chipgyártó, egy streaming médiaszolgáltató és egy több mint 100 éves múltra visszatekintő cég is közzéteszi a július-szeptemberi időszakra vonatkozó számait.