Kannabisz, autók és repülők - Csordaszellem a tőzsdéken

A kaliforniai egyetem professzora, Ivo Welch vizsgálta meg a Robinhood platformján elérhető széleskörű adatok alapján, hogy a kisbefektetők milyen részvényeket részesítettek előnyben az elmúlt két évben, illetve mutattak-e hasonlóságot viselkedésükben. Azt is megállapította a tanulmány, hogy a kisbefektetők a piacot is sikeresen megverték.

Robinhood, az amerikai kisbefektetők platformja

A nem régen alapított online brókercéget kifejezetten azzal a céllal hozták létre, hogy a kisbefektetők könnyebben és olcsóbban juthassanak hozzá részvényekhez és opciókhoz. A cég platformja kvázi ingyenes: ingyen lehet számlát nyitni, nincsenek havi díjak, és ami a legfontosabb, hogy részvények adás-vétele esetén sem számolnak fel költségeket (eltekintve egy minimális szabályozói díjtól, de azt is csak adott mennyiségű értékpapír eladása esetén).

A lényeg, hogy ez azért elég sok kisbefektető számára vonzó ajánlat volt, hiszen kis volumen és összeg mellett nem mindig olcsó részvényekkel kereskedni.

Az eredmények pedig nem is maradtak el, 2020 közepére a cégnek már 13 millió ügyfele volt, akiknek a többsége fiatalabb és befektetési tapasztalattal nem rendelkezik. A Wall Street Journal egy riportja alapján:

A Robinhhodnál 2020 első négy hónapjában számlát nyitó 3 millió befektetőből 1,5 millió még sohasem kereskedett korábban.

A becslések szerint pedig az átlagos számlaméret 2000 dollár, vagyis nagyjából 600 ezer forint, ami magyar szemmel talán nem is tűnik olyan kevés pénznek, de ez az összeg bőven az átlagos havi amerikai jövedelem alatt van.

A Robinhood azt is eléhetővé tette mások számára, hogy hozzáférjenek ahhoz is, hogy hányan tartják az adott részvényt portfóliójukban. Mindezt persze anonim módon, de számos kutató és befektető fantáziáját megmozgatta az ingyenesen elérhető információ. Ezt használta fel Ivo Welch is, a kaliforniai egyetem professzora egy nem régen közzétett tanulmányban, ahol ezeknek a kisbefektetőknek a viselkedését vizsgálta meg közelebbről is.

Mibe fektetnek ezek a kisbefektetők?

A kutató közel 4000 egyéni részvény adatait vizsgálta meg egy nagyjából kétéves periódusra 2018-2020 között. Az eredmények alapján a kisbefektetők részvényei között vannak meglehetősen érdekes nevek és iparágak is, de jócskán tartottak nagyobb és ismertebb vállalatokat is a portfóliójukban.

Az egyik legnépszerűbb „furcsa név” az India Globalization Capital volt, amely különböző infrastruktúrához kötődő termékek adásvételével foglalkozik (pl. acél, faajtó, márvány), és emellett kannabisz terápiás eljárásokat is végez. Az 50 főt foglalkoztató cég papírjait annyian tartották, mint a JPMorgant.

Ezen kívül szintén népszerűek voltak más kannabisz cégek papírjai, mint az Aurora Cannabis, amit 2019 elején több, mint 244 ezer befektető tartott, többen, mint az Applet , amibe 237 ezren fektettek bele ekkor. Emellett nagy érdeklődés volt a kutatás-termelést végző olajcégek iránt is a vizsgált időszakban és a biotechnológiai vállalatokat is kedvelték.

, amibe 237 ezren fektettek bele ekkor. Emellett nagy érdeklődés volt a kutatás-termelést végző olajcégek iránt is a vizsgált időszakban és a biotechnológiai vállalatokat is kedvelték. Az extrém példák mellett azonban többnyire inkább jól ismert, nagyvállalatokba fektették a pénzüket a befektetők. A koronavírus-járvány kitörését követően például 2020 júniusában az 5 legnépszerűbb részvény a következő volt: Ford, GE, American Airlines, Disney és Delta Airlines. Ezeket mind több, mint 500 ezer befektető tartotta a nyár elején még.

Érdekes módon az idén nagyot ralizó FAANG részvények közül a Facebook és a Netflix népszerűsége is csökkent a 2018-as adatokhoz képest, mivel idén a 19., illetve a 36. helyen voltak, míg korábban a 4., illetve a 11. helyen szerepeltek. Az Apple és a Microsoft azonban még júniusban is az első 10 között szerepelt.

A rangsorral kapcsolatban azt azért érdemes megjegyezni, hogy azok azt mutatják, hogy hányan tartották összesen a részvényeket egy adott időpillanatban, de arról nem mondanak el semmit, hogy mekkora értékben vásároltak belőlük. Ezért lehetséges, hogy például sok befektető portfóliójában ott volt mondjuk az Aurora Cannabis, de lehet, hogy a teljes befektetett tőkéjükhöz képest csak elenyésző mennyiséget képviseltek. Ezt fontos észben tartani az eredmények értelmezésekor.

Hogyan viselkedtek a kisbefektetők?

Azt is megvizsgálta a tanulmány, hogy mutattak-e a kisbefektetők valamilyen csordaszellemet idéző magatartást. A kutató ezzel kapcsolatban több érdekességet is talált a vizsgált adatok alapján:

Nagy kedv mutatkozott olyan részvények iránt, amelyek méretes árfolyammozgásokat produkáltak akár felfelé, akár lefelé. Ez arra utal, hogy a kisbefektetők a szenzációkat hajszoljá k. Azokban az esetekben, amikor az adott részvény árfolyama 30 százalékkal vagy többel változott, akkor az esetek 80 százalékában megnőtt a papírt tartók száma is. Hasonló jelenség nem volt megfigyelhető a kisebb árfolyamváltozások esetén.

k. Azokban az esetekben, amikor az adott részvény árfolyama 30 százalékkal vagy többel változott, akkor az esetek 80 százalékában megnőtt a papírt tartók száma is. Hasonló jelenség nem volt megfigyelhető a kisebb árfolyamváltozások esetén. Az is látszott az eredmények alapján, hogy a nagy eséseket a kisvállalatok esetében találták vonzónak a befektetők, míg a nagyobbaknál inkább az árfolyam emelkedést preferálták.

Összesített szinten is az a tendencia látszik, hogy nagyobb piaci mozgásokat követően is jelentősen nőtt a befektetők száma. Ez azt jelenti, hogy a márciusi esések esetében is egyfajta stabilizációt adtak a piacnak, bár csak kisebb mértékben.

Forrás: National Bureau of Economic Research (NBER)

A kutatás alapján egy 10 százalékos piaci emelkedést követően már egy napot követően is 1,3 százalékkal nőtt a részvénytulajdonosok száma, míg 10 százalékos csökkenést követően 0,4 százalékkal emelkedett. A változást követően 3-4 nappal pedig újabb 1 százalékos emelkedés volt a befektetők számában mindkét irányban (nagyjából ennyi ideig tarthat egy új utalás).

Az tehát megállapítható, hogy a kisbefektetők nem rettentek meg a drámai piaci eséseket követően sem, a vizsgálat alapján inkább lehetőséget láttak benne. Erre tökéletes példa az American Airlines esete, amely 2018-ban még 50 dolláros áron forgott, és 7300-an tartották, de 2020 júniusában ez a szám 654 000-re nőtt, miközben az árfolyam 10 dollárra esett le.

Forrás: Robintrack.net

És akkor jól teljesítettek vagy nem?

A tanulmány azt is megvizsgálta, hogy hogyan teljesítettek a Robinhood befektetői. Egy olyan portfóliót hozott létre a kutató, amelyben az a részvény kapta a legnagyobb súlyt, amelyet a legtöbben tartottak arányaiban. Ez azzal a feltételezéssel is jár, hogy mindenki egyenlő értékben vásárolt az adott részvényből, ami természetesen nem fedi teljesen a valóságot, mivel felül fogja reprezentálni a kisbefektetőket. Szemléltető példaként, ha 100-an tartanak 1 dollár értékben Nikola részvényt, míg mondjuk 1 személy tart 100 dollár összegben Apple részvényt, akkor ez ugyanakkora befektetést jelentene. Ez az, amit a vizsgált portfólió nem vesz figyelembe, mivel 100x akkora súlyt kapna benne a Nikola, mert csak a befektetők számát tekinti alapnak.

Az így összeállított portfólió azonban felülteljesítette a piacot, és pozitív alfát generált több modell alapján is. Ez nagyjából azt jelenti magyarul, hogy:

a népszerű részvényekből összeállított stratégia jobban teljesített a várhatónál, vagyis a „kisbefektetők” átlagosan jól választották a részvényeket.

Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki nyert is, ami abból is látszik, hogy hogyan teljesített idén a már említett 5 legnépszerűbb részvény az idei év elejétől nézve. Nem mindegy tehát, hogy ki, mikor, mennyi részvényt vett, és meddig tartotta azokat, mivel ezek mind jelentősen befolyásolják az eredményeket.

