Pluszos zárás az amerikai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A keddi kereskedés folyamán a befektetői légkört leginkább az újabb amerikai gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatos várakozások határozták meg. Európában a mérsékelten eső nyitást követően felfelé kapaszkodtak az indexek, a koradélutáni órákra azonban alábbhagyott a lendület, több ország börzéje is átfordult, eredménytelenül kereste az irányt Európa. Az Egyesült Államokban kifejezetten pozitív hangulatban indult kedden a kereskedés, napközben 1 százalékos pluszban is jártak az irányadó indexek, végül a napot fél százalék körüli pluszokkal fejezték be.