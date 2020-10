Rákapcsolt a Netflix a koronavírus-leállás után: már forgatja a Witcher és a Stranger Things új évadát

A vártnál valamivel kevesebb új előfizetőt szerzett a Netflix a harmadik negyedévben, de így is rekordot dönthet 2020 – derül ki a társaság negyedéves gyorsjelentéséből. A nemzetközi terjeszkedés kezd beérni, az új előfizetők közel fele Ázsiából érkezett és újraindult a műsorgyártás is. Bár a július-szeptemberi időszak profitja valamelyest elmaradt az elemzői konszenzustól, a menedzsment felfelé módosította az idei profitabilitási célkitűzését és javuló készpénztermelő-képességről számolt be, így egyre kevésbé valószínű, hogy szükség lesz külső finanszírozásra – olvasható a gyorsjelentésben.

Az előfizetők száma

Az egyik fontos mutató, amire a Netflixnél a befektetők figyelnek, az az előfizetők számának alakulása, részben mert a jövőbeli bevételi trendekre lehet következtetni belőle, részben pedig azért, mert mutatja, hogy a streaming szolgáltatók erős versenyében hogyan tud helytállni a vállalat. Ebből a szempontból a Netflix csalódást okozott a harmadik negyedévben, ugyanis a vártnál kevesebb, 2,2 millió új előfizetőről számolt be a július-szeptemberi időszakra. Az elemzői konszenzus 3,57 millió volt, a menedzsment pedig ennél valamivel konzervatívabb, 2,5 millió új előfizetővel számolt a vezetőség, de ezt sem érte el a Netflix.

A nettó új előfizetők számának negyedéves alakulása a Netflixnél, forrás: Netflix

Arra számítani lehetett, hogy némi lassulás jön a második negyedévi több mint 10 milliós szám (nettó új előfizetők) után, amit a koronavírus-járvány kirobbanása hajtott az otthoni szórakozási lehetőségek iránti igény felfutásával. A nemzetközi terjeszkedés közben kezd beérni, az új előfizetők közel fele Ázsiából érkezett, több mint 1 millió új előfizető érkezett a régióból. Kínában nincs jelen a vállalat, az elsődleges célpont Japán és India.

A negyedik negyedévre 6 millió új előfizetővel számol a menedzsment világszerte, ami kevesebb, mint az egy évvel korábbi közel 9 millió fő.

A vezetőség hozzátette, hogy ahogyan korábban jelezték, az év második felére az új előfizetők számának lassulására számítanak, de még így is, ha teljesülnek a várakozások, akkor rekordot dönthet idén az új előfizetők számának alakulása, 34 millió fővel (a korábbi csúcsot 2018-ban érte el a cég, 28,6 millióval).

A negyedév végi teljes előfizetőszám alapján még mindig az Egyesült Államok és Kanada a Netflix fő piaca, összesen 73 millió előfizetővel, de már az EMEA-térség is megközelíti, 62 millió előfizetővel.

A bevételek

A bevételek tekintetében viszont pozitív meglepetést okozott a Netflix, 6,43 milliárd dolláros bevételről számolt be a harmadik negyedévre, ami 23 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az Egyesült Államokban 12 százalékkal nőtt a Netflix bevétele, az EMEA-térségben 41 százalékos, Latin-Amerikában pedig 6 százalékos bevételnövekedésről számolt be a vállalat az előző év azonos időszakához képest. Ahogy az előfizetők számában, úgy a bevételek tekintetében is az ázsiai régióban volt a legnagyobb a növekedés, 66 százalékkal könyvelt el több bevételt a cég, mint egy évvel korábban, de még mindig az Egyesült Államokból jön a cég legtöbb bevétele.

Eredmények

A működési eredmény-várakozást felülteljesítette a Netflix a harmadik negyedévben, az elemzők által várt 1,27 milliárd dollárral szemben 1,31 milliárd dolláros bevételt ért el a vállalat. A marketingköltségeket becsülhették alul az elemzők, ugyanis miközben minden más működési költség kétszámjegyű mértékben emelkedett a negyedévben, addig a marketingköltségek 4 százalékkal csökkentek év/év alapon. Ennek köszönhetően a működési eredmény a bevételnél nagyobb ütemben, 34 százalékkal emelkedett a július-szeptemberi negyedévben.

A Netflix főbb negyedéves számai 3Q 19 3Q 20 várt 3Q 20 tény tény / várt változás év / év nettó új előfizetők száma (millió fő) 6,77 3,55 2,2 -38% -68% nettó árbevétel (millió USD) 5244 6383 6435 1% 23% működési eredmény (millió USD) 980 1276 1314 3% 34% működési eredményszint (%) 19% 20% 20% 0,4% 1,7% nettó eredmény (millió USD) 665 969 790 -18% 19% EPS (USD) 1,47 2,14 1,74 -19% 18% Forrás: Netflix, Refinitiv, Portfolio

A nettó eredmény szintjén azonban csalódást okozott a vállalat, az elemzők által várt 969 millió dolláros nettó profit és a 2,14 dolláros egy részvényre jutó eredmény helyett 790 milliós nyereségről és 1,74 dolláros EPS-ről számolt be a cég.

Mit hoz a jövő?

A Netflix sok más vállalathoz hasonlóan kiemeli, hogy a koronavírus-járvány miatti bizonytalanság megnehezíti az előrejelzések készítését, de remélhetőleg 2021-ben újra a fellendülés útjára lép a világ, így a növekedés ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szinteket - olvasható a gyorsjelentésben. A 2020-as nagy növekedést követően várhatóan 2021 első felében csökken az új előfizetők nettó száma – jósolja a menedzsment.

A profitabilitás javulására számít a vezetőség a folyó negyedévre, a működési eredményszint az egy évvel ezelőtti 8,4 százalékról 13,5 százalékra emelkedhet, ennek köszönhetően pedig a vállalat felül tudja majd teljesíteni az idei évre megcélzott profiszinteket.

Most a teljes 2020-as évre 18 százalékos működési eredményszintet vár a Netflix, az eredetileg megcélzott 16 százalék helyett.

A hosszú távú célkitűzés az, hogy évente átlagosan 300 bázisponttal tudja növelni a vállalat a profitrátáját, 2021-re most 19 százalékos működési eredményszint a cél.

Ami a tartalomgyártást illeti, a koronavírus-válság miatt a forgatásokat is leállította a cég, de néhány régióban, például az EMEA-térségben és Ázsiában már újraindult a gyártás és néhány népszerű sorozat következő évadának forgatása is elindult, mint a The Witcher második évada, vagy a Stranger Things negyedik évada.

Már sorozatban a harmadik negyedéve pozitív szabad cash flowról számolt be a Netflix, de miután újraindultak a forgatások, a negyedik negyedévre negatív cash flow várható. A teljes évre most 2 milliárdos pozitív cash flow-val számol a menedzsment, szemben a korábbi nullszaldóval és a következő években folyamatos javulás jöhet, ahogy a profitabilitás javul. 2021-re még -1 milliárd dollár és nullszaldó között szabad cash flow-t vár a vezetőség. Viszont mivel a negyedév végén 8,4 milliárd dollárnyi készpénzzel rendelkezett a cég és van egy 750 millió dolláros hitelkerete is, amit lehívhat, egyre kisebb az esély arra, hogy szükség lesz külső finanszírozásra, idén nem is tervez kilépni a tőkepiacokra a Netflix.

Árfolyamreakció

A vártnál gyengébb előfizetői szám és profit hatására a Netflix árfolyama esett kedden, a zárás utáni kereskedésben közel 6 százalékkal került lejjebb a részvény. (Idén több mint 60 százalékos pluszban van a papír.)

Az, hogy egy negyedévben egy kissé alulteljesíti a Netflix a felhasználószám-várakozásokat, még nem fogja megingatni a befektetők sztoriba vetett bizalmát. A hosszú távú kilátások szempontjából a javuló profitabilitás és készpénztermelő-képesség jó hír, kockázatot jelent, hogy erős a verseny a streaming szolgáltatók között, a Walt Disney, az Apple, a Comcast, az AT&T és az Amazon mind kínálnak streaming szolgáltatást, erős, saját tartalommal.

Címlapkép: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images