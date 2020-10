A koronavírus kiütéssel nyert a Manchester United ellen

A Manchester United árbevétele jelentősen esett a tegnapi gyorsjelentése alapján, közel 20 százalékot az előző évhez képest, és adózott eredménye is veszteséges lett. A piacot kevésbé zavarta a rosszabb eredmény, a részvények 10 százalékot emelkedtek tegnap az NYSE-n, valószínűleg annak köszönhetően, hogy már beárazódtak a várakozások, és a befektetők számára pozitív hír, hogy a klub csökkenti a fizetéseket először 2015 óta.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az angol futballklub bevételei meredeken estek, és közel 20 százalékkal voltak alacsonyabbak az előző évhez képest a június 30-án lezárult pénzügyi év tekintetében a klub tegnap közzétett gyorsjelentése alapján.

A 2020-as árbevétel így 509 millió font volt, ami 19 százalékkal alacsonyabb az előző pénzügyi évben elért 627 millió fonthoz képest. A klub korábban még 560 és 580 millió font közé becsülte az árbevételét, így a koronavírus akár 70 millió fontos kiesést is okozhatott a klubnak. Ez alapvetően annak volt köszönhető, hogy a szurkolók nem térhettek vissza a nézőtérre, illetve a koronavírus felborította a korábban már lefixált meccsek időpontjait is, és 80 millió fontnyi szponzorációs díj is csúsztatva lett. Ez a Manchester United legalacsonyabb árbevétele az elmúlt 5 évet tekintve.

Ennek eredményeképpen a klub adózott eredménye is negatív lett, 23,2 millió fontos veszteséget könyvelhettek el, míg a tavalyi évben közel 19 millió fontos nyereségük volt.

A klub nettó adósságállománya is jelentősen felduzzadt, a korábbi 270,5 millió fontról 474,1 millió fontra emelkedett.

Az angol klubok reménykedtek, hogy a szurkolókat hamarosan visszaengedhetik a stadionokba, azonban a növekvő koronavírussal kapcsolatos aggályok miatt most félnek, hogy ez jövő március előtt már nem fog bekövetkezni.

Ed Woodward, a klub egyik vezetője pedig eléggé kiakadt a brit kormányra:

Ha az emberek órákat ülhetnek a repülőgépeken vagy a mozikban, akkor miért ne ülhetnének ki a nézőtérre is, ami professzionálisan menedzselt és kontrollált?

Ehhez hozzátette még, hogy:

Már több, mint 20 európai országban visszatérhettek a szurkolók a stadionokba különböző mértékű korlátozások mellett.

A Manchester United árfolyama tegnap 9,3 százalékkal került feljebb, de idén még 27 százalékos mínuszban van. A reakciót talán az magyarázhatja, hogy a megelőző hetekben sokat esett az árfolyam, még így is 11 százalékos mínuszban van az egy hónappal ezelőttihez képest, illetve 2015 óta először csökkentették a fizetéseket is a klubnál.

(Reuters, Manchester United)

Címlapkép: Visionhaus