Folytatódik a hullámvasút, hirtelen visszarántották az európai tőzsdéket

Az amerikai piacok tegnap mínuszban zárták, nem sikerült előrehaladást elérni a fiskális stimulus tárgyalások tekintetében, és a vezető politikusok nyilatkozatai alapján ez már nem is valószínű a novemberi elnökválasztások előtt. Az ázsiai tőzsdékre is átragadt a rossz hangulat és többnyire negatív tartományban vannak. Az európai indexek is többségében mínuszban nyitottak, köztük a DAX és a BUX is.