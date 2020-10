Manager Magazin: Eladná az Adidas a Reebokot

Az Adidas vizsgálja annak a lehetőségét, hogy megváljon a tulajdonában lévő Rebook márkától, mivel állítólag nem elégedettek a teljesítményével. A tervek még nagyon korai stádiumban vannak, végső döntés még nem született az üggyel kapcsolatban, valószínű, hogy a koronavírus miatt a tervezettnél alacsonyabb áron adnák el a tulajdonjogokat a német Manager Magazin riportja szerint.

Az Adidas az értesülések szerint a következő hónapok során dönthet a Rebook eladásával kapcsolatban, és még egyetlen bankot sem kért fel a lépések megtervezésével. A társaság szóvivője nem kommentálta a híreket, mondván, hogy pletykákra nem reagálnak.

A Manager Magazin értesülései szerint az érdeklődők között lehet a VF Corp, amely a Timberland és a North Face márkákat is tulajdonolja, illetve a kínai Anta International Group is.

Azt is hozzátette a magazin, hogy a koronavírus-járványt megelőzően az Adidas CEO-ja, Kasper Rorsted 2,4 milliárd dollárnyi pénzt szeretett volna látni a Rebook esetleges eladásából, ám a vírusnak köszönhetően valószínűleg be kell érnie egy kisebb összeggel is, az eladás akár már 2021 márciusig is megtörténhet.

Az Adidas még 2008-ban szerezte meg a Rebookot, akkor 3,8 milliárd dollárért.

A menedzser magazin riportja szerint az Adidas 2018 óta a Rebook könyv szerinti értékének közel felét írta le veszteségként, mintegy 995 millió dollárt.

Az Adidas részvényeinek árfolyama a híreket követően ma már 3,1 százalékot emelkedett, de idén még 2,3 százalékos mínuszban van.

