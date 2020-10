Megállíthatatlan a Tesla, halmozzák a rekordokat Muskék

Sorra dőlnek a rekordok a Teslánál, mind gyártás, mind értékesítés, mind profit tekintetében idáig sosem látott számokat produkálnak Elon Muskék, így egyelőre úgy néz ki, hogy a gyártó képes megfelelni a magas elvárásoknak. Sok volt a kérdés a harmadik negyedéves gyorsjelentés előtt: meglesz idén az 500 ezer eladott autó? Továbbra is profitabilis a cég? Mi a helyzet a Kínában? Ezekre a kérdésekre mind választ kaptunk a szerda esti beszámolóból, összességében az mondható el, hogy biztatóak a kilátások.

Rekord negyedévet zárt a Tesla

Azt már korábban is tudtuk, hogy mind gyártás, mind értékesítés tekintetében is rekord negyedévet zárt a Tesla, hiszen október 2-án a cég közzétette a harmadik negyedéves értékesítési számait: a Tesla 139 300 autót adott el, amiből oroszlánrészt vállaltak a Model 3 és Y típusok, mivel ebből a kategóriából 124 000 darabot szállítottak le, vagyis ez tette ki az eladások 89 százalékát, míg a maradékot a Model S és X kategóriák adták.

az értékesítés több mint 50 százalékkal nőt az előző negyedévhez képest, míg a tavalyi év azonos időszakához képest 40 százalékkal volt magasabb.

Talán az egyik legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy a Tesla képes lesz-e tartani az idei évre meghirdetett célját, Elon Musk arra tett ígéretet, hogy a gyártó idén 500 000 autó fog leszállítani. A számok alapján nincs nehéz dolgunk, csupán összesítenünk kell az idén eddig eladott járművek számát és az összeget levonni az 500 ezerből, ami azt jelenti, hogy a cél eléréséhez Muskéknak közel 181 ezer elektromos autót kell leszállítaniuk a negyedik negyedévben, ami 30,2 százalékkal több, mint harmadik negyedéves rekord eladások.

Bár a Tesla nem ad meg regionális bontást, más cégek adati alapján tudjuk, hogy a cég úgy ért el rekord eladásokat, hogy a világ legnagyobb autópiacának számító Kínában jelentősen csökkent a Tesla piaci részesedése a negyedévben - ennek később még fontos szerepe lesz.

A legyártott elektromosautók számában is rekordot döntött a cég, mivel a negyedévben 145 000 darab került le a futószalagról, ebből 128 000 darab Model 3 és Y. Ez mintegy 75 százalékkal több, mint az előző negyedévben, és a tavalyi harmadik negyedéves adatokhoz képest is 50 százalékkal magasabb.

A Teslának jelenleg a kaliforniai gyárban évi 500 ezer darab Model 3 / Model Y jármű legyártásához elegendő kapacitása van, Sanghajban pedig 250 ezer darab Model 3-mat tudnak jelenleg legyártani egy évben.

Még több rekord...

A negyedévben a Tesla árbevétele is rekord szintre nőtt, a tavalyi év azonos időszakához képest 39 százalékos, míg az előző negyedévhez képest 45 százalékos volt a növekedés, 8,8 milliárd dolláros árbevételt könyvelt el a cég, ami felülmúlta az elemzők 8,36 milliárd dolláros várakozását. Az árbevétel növekedése főként az értékesítési volumenek emelkedésének volt betudható, ami ellensúlyozta a járművek átlagos eladási árának mérsékelt csökkenését, miután cég termékmixe folyamatosan tolódik át a Model S és a Model X felől a megfizethetőbb Model 3 és Model Y felé.

Fontos kérdés volt, hogy a CO2 kreditekből származó bevételek hogyan fognak alakulni a negyedévben, hiszen az elmúlt időszakban ezek jelentették a kulcsot a Tesla profitabilitásához, és bár az előző negyedévhez képest ezek a bevételek 7 százalékkal 397 millió dollárra csökkentek, a tavalyi év azonos időszakához képest a növekedés így is 196 százalékos volt.

Szintén nagy kérdés volt, hogy profitabilis tud-e maradni a Tesla, ami azért is fontos, mert az S&P 500-ba való bekerülés egyik feltétele, hogy négy egymást követő negyedévben profitot tudjon felmutatni a vállalat. A Tesla ebben sem okozott csalódást, a működési eredmény rekord szintre, 809 millió dollárra nőtt a negyedévben, ami 9,2 százalékos üzemi marzsot eredményezett. Emellett javarészt a CO2 kreditekből származó bevételeknek köszönhetően 156 százalékkal 874 millió dollárra nőtt a Tesla adózott eredménye (non-GAAP). Ha az Elon Musknak járó kompenzációs csomag értékét levonjuk, akkor viszont csak 331 millió dolláros profitról beszélhetünk (GAAP), ilyen értelemben pedig a CO2 kreditek bevételei nélkül veszteséges lett volna a cég. A Tesla által elért profitban szerepe volt a magasabb értékesítési volumennek, a jobb fix költségeknek, és a folyamatos költségcsökkentésnek.

Meglehet az 500 ezer eladott autó

Talán az egyik legégetőbb kérdés a gyorsjelentés előtt az volt, hogy mond-e valamit a Tesla az 500 ezer eladott járműves idei céljával kapcsolatosan. A gyorsjelentés szerint az elektromosautó-gyártó rendelkezik a megfelelő kapacitásokkal, hogy legyártson és leszállítson 500 ezer járművet 2020-ban,

így ez továbbra is a céljuk.

A cég szerint a cél elérése nagyban függ a Model Y és a sanghaji gyártás negyedév/negyedév alapú növekedésétől, valamint a logisztikai, és szállításhatékonysági fejlesztésektől a magasabb volumenszintek mellett. Itt kanyarodunk vissza ahhoz az ábrához, amely korábban megmutatta, hogy a Tesla piaci részesedése csökkent Kínában az elmúlt hónapokban, emellett már korábban arról is beszámoltunk, hogy idén már hétszer csökkentettek árat Kínában. Ez alapján tehát valóban Kínában dőlhet el, hogy a negyedik negyedévben sikerül-e elérni az 500 ezres célt.

A kilátásokkal kapcsolatban a Tesla arról is beszámolt, hogy megfelelő likviditással rendelkezik a termék roadmap finanszírozásához, valamint a hosszú távú kapacitásbővítési tervekhez.

A Tesla az elmúlt 12 hónapban 6,3 százalékos üzemi marzsot ért el, a cég arra számít, hogy ez idővel tovább növekszik iparági vezető szintre, miközben a kapacitásbővítések és a lokalizációs tervek is megvalósulnak.

A cég jelenleg Sanghajban, Berlinben, és Texasban is kapacitásokat épít ki a Model Y gyártásához, amelyekből az első darabokat 2021-ben kezdik el leszállítani. A Tesla Semi leszállításait is 2021-ben kezdi el a cég, a Cybertruckról pedig csak Musk beszélt a gyorsjelentés után, a cégvezér szerint 2022 kezdik el leszállítani az első darabokat a járműből, vagy legkorábban 2021 végén. Emellett kiemelték azt is, hogy továbbra is jelentős beruházásokat végeznek a termék roadmap esetében.

A gyorsjelentés utáni befektetői tájékoztatón az egyik elemző megkérdezte, hogy a jelenlegi kapacitások alapján jövőre 840 ezer és 1 millió darab közötti értékesítési cél tűz-e ki a Tesla, amelyre Elon Musk azt mondta, hogy „a cél valahol azon a környéken van”, míg a cég egyik igazgatója arról számolt be, hogy a Tesla a negyedik negyedév végén iránymutatást nyújt majd a jövő évi tervekkel kapcsolatban.

A Battery Dayel kapcsolatosan Musk azt is elmondta, hogy a cég 2022 előtt nem fog függeni a házon belül gyártott akkumulátoroktól, tehát valószínűleg addig továbbra is a Panasonictól, az LG Chemtől, és a CATL-től fogják beszerezni az aksikat.

Musk arról is beszélt, hogy év végig szélesebb körben fogják nyújtani az úgynevezett „Full Self Driving” funkciót, amelyet szerdától kezdve meg nem nevezett számú résztvevővel tesztelnek.

Ugrik az árfolyam

A Tesla árfolyama idén már 405,2 százalékot emelkedett, a gyorsjelentés után pedig további 3,2 százalékkal került feljebb.

Az elmúlt hónapok elképesztő ralija után a Tesla magasan vezet a tőzsdén jegyzett autógyártók piaci értékében, közel kétszer akkora a piaci kapitalizációja, mint a Toyotáé, és közel ötször akkora, mint a Volkswagené, pedig a világ két legnagyobb autógyártójáról beszélünk, amelyek éves szinten közel 10 millió járművet értékesítenek, miközben a Tesla csupán fél milliót. Látszik, hogy nem az autóeladásokat árazzák.

Címlapkép: Natan Dvir/Bloomberg via Getty Images