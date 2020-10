Ütik a német tőzsdét, szakad Európa legnagyobb tech cége

Nagyot esett a német tőzsde hétfő reggel, miután a nemzetközi részvénypiaci hangulat elromlott az emelkedő koronavírusos esetszámok miatti aggodalmak következtében, emellett Európa legnagyobb tech cégének, az SAP-nak vártnál gyengébb gyorsjelentése is rányomja a bélyegét a hangulatra.

Csúnya eséssel indult a hétfői kereskedés a német tőzsdén, amely elsősorban annak tudható be, hogy a koronavírus terjedése, és a járványhelyzet miatt hozott újabb korlátozó intézkedések következtében alaposan elromlott a nemzetközi részvénypiaci hangulat. Angela Merkel német kancellár hétvégi videóüzenetében kemény üzeneteket fogalmazott meg, hiszen nagyon komoly a járványhelyzet Németországban, a hatékony kontaktkutatás már nem működik, ezért csak a találkozások számának csökkentésével, az otthon maradással lehet laposítani a járványgörbét, és a következő napokban dől el, hogy hogyan lesz egyáltalán a karácsony.

A német tőzsde 2,8 százalékos mínuszban is járt ma a piacnyitás után, jelenleg pedig 2,4 százalékos a DAX esése.

A német tőzsde európai viszonylatban is alulteljesítő.

A DAX leggyengébben teljesítő komponensei között találjuk többek között Európa legnagyobb tech cégét, az SAP-t, amely ma tette közzé legfrissebb számait, amelyet rosszul fogadtak a befektetők. Az SAP árbevétele és adózott eredménye is elmaradt az elemzői várakozásoktól a harmadik negyedévben, és a húzóerőnek számító felhőalapú szolgáltatások szegmens árbevétele is alulmúlta a konszenzust. A menedzsment rontotta az idei évre szóló előrejelzését, miután korábban azt vetítették előre, hogy a gazdaságok újra fognak tudni indulni az év végére, emellett a menedzsment szerint a járvány rosszul fogja érinteni még a jövő év első felét is. Hozzátették, hogy a vírus okozta kereslet visszaesés egy vagy akár két évvel is eltolhatja az SAP árbevétel, felhő alapú árbevétel és működési eredmény céljait.

Az SAP mellett több autóipari részvényt is találunk a leggyengébben teljesítő DAX komponensek között és két légiipari cég részvénye, a Lufthansáé és az MTU Aeroé is ott van a leggyengébben között.

A legjobban teljesítő DAX komponensek között jellemzően egészségügyi részvényeket, gyógyszer gyártókat találunk, amelyek papírjai egyébként a koronavírus-válság alatt alapvetően jól teljesítettek.

