Kritikus időszakhoz értünk a tőzsdéken, nagyon nem mindegy, hogy mibe fektetsz

Nyakunkon az amerikai elnökválasztás, és bár egyelőre Biden győzelme tűnik valószínűbbnek, a végeredmény korántsem biztos, ez pedig jelentős bizonytalanságot szül a részvénypiacok számára is, hiszen jelentősen eltérnek egymástól azok a szektorok, amelyek Trump vagy Biden győzelme esetén igazán jól járnának (vagy adott esetben rosszul). A JPMorgan friss elemzéssel jött ki, amely amellett érvel, hogy valójában Trump győzelme lenne a leginkább kedvező a részvénypiacok számára - ez a narratíva viszont merőben eltér attól, amit a Wall Streettől hallottunk az elmúlt hetekben.

Biden és a demokraták győzelme lehet a legjobb kimenetel a részvénypiacok számára

Az elmúlt hónapban a Wall Street stratégái átfogó kampányba kezdtek az ügyfelek olyan aggodalmainak eloszlatására, melyek szerint a Biden-adminisztráció és / vagy a "Blue Sweep" (amikor a demokratáké a Fehér Ház és a kongresszus mindkét háza is) kedvezőtlen a kockázatos eszközök számára, holott egy ilyen eredmény ugyanannyira jó lenne a részvényeknek, ha nem jobb, mint a status quo folytatása:

Magasabb vállalati adóterhet Biden alatt? Aggodalomra semmi ok, hiszen ezt ellensúlyozni fogja az a legfeljebb 7 000 milliárd dolláros fiskális élénkítő, amelyet a demokrata kongresszus elfogadhat.

Aggodalomra semmi ok, hiszen ezt ellensúlyozni fogja az a legfeljebb 7 000 milliárd dolláros fiskális élénkítő, amelyet a demokrata kongresszus elfogadhat. A tőkenyereség-adó megduplázása? Nincs ok a pánikra, mivel ez csak a szuper gazdagokat fogja érinteni, és miközben lehetséges, hogy 2021 végén a részvénypiacok számára is kedvezőtlen lesz, a gyengeségbe hamar belevesznek, hiszen a „részvények csak felfelé mennek” – a Goldman Sach becslése szerint például jövő év közepén az S&P 500 durván 10 százalékkal lehet feljebb a mostani szintekhez képest.

Nincs ok a pánikra, mivel ez csak a szuper gazdagokat fogja érinteni, és miközben lehetséges, hogy 2021 végén a részvénypiacok számára is kedvezőtlen lesz, a gyengeségbe hamar belevesznek, hiszen a „részvények csak felfelé mennek” – a Goldman Sach becslése szerint például jövő év közepén az S&P 500 durván 10 százalékkal lehet feljebb a mostani szintekhez képest. Magasabb kötvényhozamok a demokrata sweep alatt? Nem gond, elvégre szükségünk van magasabb hozamokra, amik azt jelzik, hogy a gazdasági helyzet javul és az újbóli pénzszaporítás visszatér.

Egy nemrégiben megjelent Bank of America elemzés szerint négy lehetséges kimenetele van a választásnak, amelyek jobban függnek a szenátus összetételétől, mint attól, hogy ki az elnök. A legrosszabb forgatókönyv a piacoknak, mikor Biden az elnök és republikánus a szenátus és vice versa Trump részéről is.

Forrás: BofA Research Investment Committee

A lényeg azonban egyértelmű volt: a piacok számára a lehető legjobb eredmény a Blue Sweep.

Ettől függetlenül most, hogy a Blue Sweep forgatókönyv teljesen beárazódott a tőzsdéken, egy új kockázati tényező ütötte fel a fejét: mi van akkor, ha a közvélemény-kutatások tévesek - megint - és vagy Trump-győzelmet, vagy vegyes kongresszust kapunk?

Új elemzéssel jött ki a JPMorgan

A JPMorgan globális részvénystratégiai-vezetőjének, Dubravko Lakos-Bujasnak a hétvégén közzétett legfrissebb elemzése alapján a Wall Street éppen egy fordulat előtt áll és részben kármegelőzés útján elkezd felkészülni arra az esetre, ha Trump nyer.

A korábbi narratíva drámai fordulatával, – amely a Blue Sweepet tartotta a legkedvezőbb kimenetelnek – a JPMorgan stratégája arról írt, hogy fenntartja a valószínűséggel súlyozott, év végére szóló S&P 500 célárát 3 600 ponton, viszont a Trump-győzelmet tartja a legkedvezőbbnek a részvénypiacok szempontjából, ebben az esetben 3 900 pontos az elemző célára, ami az index hétfői záróértékéhez viszonyítva 14,7 százalékkal van feljebb.

A narratívában bekövetkezett egyik legérdekesebb fordulat mégis csak az, hogy a stratéga szerint egy "Blue Sweep" forgatókönyv - amely hirtelen egyre valószínűtlenebbnek tűnik - várhatóan rövidtávon többnyire semleges lesz, mivel valószínűleg a némi közvetlen pozitívumot (nagyobb fiskális ösztönzők / infrastruktúra beruházások) negatívumok követnének majd (például növekvő társasági adók). Az elmúlt hetekben ezzel szemben azt láttuk, hogy a Wall Street-i konszenzus arról szólt, hogy miért a Blue Sweep a lehető legjobb forgatókönyv, mivel a pozitívumok jelentősen felülmúlják a negatívumokat.

Tehát most éppen azt látjuk, hogy a Wall Street elkezd hedgelni arra az esetre, ha a beárazott Blue Sweep nem történik meg?

Végül pedig válaszul arra a kérdésre, hogy miért változott meg hirtelen a JPMorgan álláspontja, a horvát stratéga a következőt írta:

Múlt héten elemeztük a szavazók regisztrációs adatait és azok lehetséges következményeit az állami szavazások kimenetelére, míg ezen a héten elemeztük a hangulatot a Twitteren az amerikai választással kapcsolatban, és összehasonlítottuk a hagyományos közvélemény-kutatási adatokkal - ezek mind élesedő versenyre utalnak

Ami természetesen azt jelenti, hogy a JPM-nek el kell készítenie egy narratívát arról, hogy miért jelenet optimizmust a Biden-győzelem, de a Trump-győzelem még inkább (arra az esetre, ha valakinek eszébe jutna az eladni november 4-én).

A Biden-kosár eddig veri a Trump-kosarat

Eközben a JPMorgan által létrehozott Biden és Trump részvénykosár - amelyek a demokraták, vagy a republikánusok győzelmére jelentenek egyfajta „fogadást” - legfőbb alkotóelemei azt mutatják, hogy a tétek nagyon magasak, hiszen amint az alább látható, a Biden-kosár 66 százalékkal felülteljesíti a Trump-kosarat.

Forrás: JPMorgan

A Biden-kosárban található alternatív energia- és zöldtechnológiai részvények június óta 84 százalékkal felülteljesítették a Trump győzelmének legnagyobb nyertesei közé tartozó hagyományos energetikai és fosszilis üzemanyag-társaságok részvényeit.

Forrás: JPMorgan

A JPMorgan szerint a Biden-kosár történetesen jobban illeszkedik a Momentum, az ESG, és a „COVID nyerteseihez” is, míg a Trump-kosár a Value és a COVID Recovery / Epicenter részvényekhez áll közelebb. Tekintettel a két kosár közötti jelentős eltérésre, valamint arra a várakozásra, hogy a Covid-19 kockázata (a médiában megjelenő, járványról szóló hírek, amelyek negatívan hatnak a piaci hangulatra) valószínűleg csökkenni fog a választások után, egyre izgalmasabbnak tűnnek a value részvények az elkövetkező időszakra nézve - írja az elemző.

Forrás: JPMorgan

Az olyan value részvények lehetnek a legnagyobb nyertesei a Trump győzelemnek, mint az energia és pénzügyi papírok, és ezekben jöhet egy nagy short squeez is (shortos kifacsarás). A Biden forgatókönyv alatt profitrealizálás jöhet a magas momentumú részvényekben, különösen, hogy a befektetők elkezdik beárazni a magasabb tőkenyereség-adót. Ez utóbbi egy rotációt is magával hozhat az növekedési részvényeken belül az amerikai adóilletőségű vállalatok papírjaiból, a nem-amerikai adóilletőségű cégek részvényei felé, illetve a külföldi növekedési részvények felé, amelyek egyrészt mérsékelten, vagy egyáltalán nem érzékenyek az adóemelésre, másrészt jobban szigeteltek a tőkenyereség-adóemeléstől a diverzifikáltabb befektetői bázis miatt.

Végül pedig a JPMorgan bemutatta az úgy nevezett „Covid-19 Vaccine Tactical Short Candidatest”, amely egy listányi részvény, amelyekben nagy a momentum és sokan vettek fel bennük pozíciót, viszont a profitnövekedésük csökkenhet, ahogy a fogyasztói / vállalati aktivitás normalizálódik.

Forrás: JPMorgan

(ZeroHedge)

Címlapkép: Chip Somodevilla/Getty Images