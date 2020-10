Tényleg kivonul az Aegon? Három nagy érdeklődő is van már a biztosítóra

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Előzetes egyeztetéseket tartott kelet-európai érdekeltségeinek eladásáról a holland Aegon a piac egyes szereplőivel, a tárgyalásokon a JP Morgan működik közre – írja a hírügynökség két meg nem nevezett forrására hivatkozva. Mintegy 650 millió eurót érhet szerintük az üzlet, amelyet aukciós metódussal értékesítenének.

A források szerint

a holland NN és a belga KBC is vizsgálja annak lehetőségét, hogy ajánlatot tesz az eszközökre, De a német Allianz is kifejezte érdeklődését.

A megnevezett biztosítók nem kommentálták az értesülést, a KBC-t pedig egyelőre nem érte el a Reuters. A hírügynökség megemlíti, hogy 1992-ben vetette meg a lábát az Aegon Magyarországon az Állami Biztosító megvásárlásával, majd az itteni tevékenységét ugródeszkaként használta ahhoz, hogy a régióban további akvizíciókat hajtson végre.

Lard Friese vezérigazgató, aki május óta áll az Aegon élén, és korábban az NN Groupot is vezette, augusztusban úgy nyilatkozott, hogy át szeretné tekinteni a társaság húsz piacát a biztosító tőkéjének megerősítését célzó erőfeszítések részeként.

2018-ban az Aegon már értékesítette cseh és szlovák érdekeltségét, mégpedig az NN Groupnak 155 millió eurórért. Az Aegon tevékenységének kétharmadát az amerikai piac teszi ki, ahol a Transamerica brand révén van jelen. Az idei első félévben 30%-kal csökkent a (tisztított) adózás előtti nyeresége.

Magyarország harmadik legnagyobb biztosítója, legnagyobb lakásbiztosítási állománya, nyolcadik legnagyobb alapkezelője és harmadik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztára kerülne új kezekbe, ha az értesülésnek megfelelően tulajdonost váltanának a holland Aegon NV megmaradt közép- és kelet-európai érdekeltségei.

Nemcsak 28 év biztosítási sikersztorija érne ezzel új fejezetéhez, de az elmúlt 12 év legnagyobb tulajdonosváltása is megvalósulna a magyar biztosítási szektorban (utoljára az OTP Garancia eladása a Groupama számára volt százmilliárdos nagyságrendű 2008-ban).

Korábbi cikkünkben a régiónkban aktív biztosítók árazása alapján (persze jelentős bizonytalanság és lehetséges szórás mellett) mintegy 110 milliárd forintra tettük az Aegon Magyarország fair értékét, ami alapján a fenti 650 millió eurós, vagyis mintegy 237 milliárd forintos vételár a teljes régiós tevékenységére nem tűnik irreálisnak. Továbbra is fenntartjuk, hogy a magas várható ár miatt magyar vevő nehezebben elképzelhető, mindenesetre a szituáió ritkán adódó, elgondolkodtató alkalom lehet hazai szereplők (akár részben az állam) számára is a biztosítóvételre. Kormányközeli szereplők most ezen a piacon is terjeszkednek, lásd a biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjévé váló Hungarikum alkuszcsoport, illetve az Aegonnál jóval kisebb CIG Pannónia sztoriját. További részletek erről itt olvashatók.

Címlapkép: Yuriko Nakao/Getty Images