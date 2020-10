A kötvénykirály bemondta: Trump nyeri a választást és forradalom jön!

A 2016-os amerikai elnökválasztás előtt az esélytelenebb jelölt, Donald Trump győzelmét jósolta meg, és most is Trump győzelmét várja a kötvénykirály, Jeffrey Gundlach.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Amikor annak idején azt mondtam, hogy Trump nyer 2016-ban, akkor azt is mondtam, hogy ha azt gondolják, hogy 2016 bizarr, akkor csak várják meg, milyen lesz 2020. És hát, ha azt gondolják, hogy 2020 bizarr, akkor várják meg, milyen lesz 2024. Még semmit sem láttak!

mondta a kötvénykirályként is ismert Jeffrey Gundlach a héten egy konferencián.

A guru arra számít, hogy a következő években egyre növekszik majd a gazdasági egyenlőtlenség, amely egyfajta forradalomhoz vezet majd 2027-re, a 2024-es amerikai elnökválasztással pedig masszív szociális, gazdasági és politikai változás jön.

Gundlach az aktuális felmérésekből nyert eredményekkel szemben arra számít, hogy mint 2016-ban, úgy most is Donald Trump nyer majd az elnökválasztáson, ehhez hozzátette, hogy most kevésbé van meggyőződve erről, mint 2016-ban, de szerinte Trump végül nyer.

Bár sokak szerint Trump újraválasztása kockázatot jelent a piacok és a globális stabilitás szempontjából, Gundlach ezt másként látja:

Lehet, hogy sokan nem kedvelik Trumpot vagy a politikáját, de nem az a kockázat, amit ő jelent, hanem az, ha egy másik párt elnöksége jelent, főként akkor, ha annak a pártnak a jelöltje nem is árulja el, hogy bizonyos kérdésekben milyen álláspontot képvisel.

A kötvénykirály arról is beszélt, hogy nem szereti sem a republikánusokat, sem a demokratákat, szóval nem politikai pozícióból beszél.

(MarketWatch)

Címlapkép: 2015 CNBC Media, LLC