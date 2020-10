A pókeres sztárbefektető szerint már kipukkant a tőzsdei lufi, innen lefelé vezet az út

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A pókerezésben is profi sztárbefektető, David Einhorn szerint a technológiai vállalatokban kialakult hatalmas lufi már szeptember elején kipukkadt és most már lefelé tartunk az árfolyamokat tekintve. A tőzsdeguru több remek érvet is felsorakoztatott a tézise mellett, amelyet érdemes minden befektetőnek megtekintenie.