A Szilícium-völgy nagyágyúi mondják el, hogy érdemes céget építeni 2020-ban

Hogyan lehet friss alapítóként beilleszkedni Palo Alto könyörtelen tech világába? Mi a titka a hatékony skálázásnak? Hogyan tud a helyi ökoszisztéma bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe?

Nyitott és ingyenes lesz idén az Untold Stories Budapest - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t. A rendezvény második alkalommal hozza el a startup szcéna iránt érdeklődők számára a Szilícium-völgy nagyágyúit. November 9-én és 10-én kendőzetlenül, őszintén beszélnek az alapítók és kulcsszereplők a nemzetközi sikersztorik mögötti történésekről, nehézségekről.

A konferencia vendége lesz többek között Laura Behrens Wu, aki berlini gyakornokként alapított céget San Fransisco-ban. A Shippo azóta több, mint 60millió dolláros befektetést kapott. Marvin Liao-val, az USA egyik legsikeresebb akcelerátor és seed befeketőjének (500 Startups) egykori vezetőjével fog beszélgeti a Shippo építésének és a nemzetközi alapítók Szilícium-völgybe illeszkedésének történetéről.

Patrick Vlaskovits-tól is hallhatunk izgalmas sztorikat: a magyar-amerikai sorozatvállalkozó és a New York Times best selling írója egy magyar mérnökkel, Szántó Gáborral közösen építette legutóbbi vállalkozását, a Superpowered-öt. Gábor Kápolnásnyékről fejlesztette a mobil-audio-t új szintekre emelő technológiát, Patrick pedig az USA-ból irányított az üzleti és sales folyamatokat. A startupot nemrég felvásárolta a Splice.

Az eseményen előadnak a startupok skálázásának szakértői is. Pavel Karagjaur, a baltikum egyik legnagyobb unikornisának, az itthon is működő Bolt-nak a növekedési igazgatója. Tőle arról tudhatunk meg többet, hogyan lehet egy startupot országról országra, hatékonyan skálázni. Az egyik leggyorsabban növekedő hazai startup, a Bitrise növekedési igazgatója is az előadók között van. Hendrik Haandrikman beszámol arról, hogyan érdemes átalakítani egy növekedési csapatot seed és Series B befeketetés között.

A külföldi előadók mellett – akiknek sora a fentieken kívül is folytatódik – a magyarországi startup szcéna sikeres alapítói is felbukkannak, így az AIMotive vezetője Kishonti László, Vinnai Balázs, a Codecool alapítója és az IVSZ elnöke. Fehér Gyula, az Oktogon Ventures partnere pedig a tavalyi előadókkal beszélget majd a 2020-as év és a koronavírus startup világra gyakorolt hatásairól.

A rendezvénysorozat célja, hogy Budapesten olyan nemzetközi platform épüljön, amely segítségével a régió startupjai kapcsolatokat építhetnek éskomoly, példaértékű nemzetközi sikersztorik mögötti alapítóktól, befektetőktől és szakemberek történeteiből tanulhassanak.

A novemberi eseményen gyakorlati tudást szerezhetnek termékmenedzsment, marketing, sales és fundraising témakörében olyan startupok alapítóitól, akik gyorsan értek el nagy növekedést.

Az Európa Média és a Startup Europe Networks mellett a Startup Hungary is társszervezője az eseménynek. Biás Csongor, a Startup Hungary igazgatója úgy fogalmazott: “Egy nemzetközi startup konferencia sokat segíthet abban, hogy a helyi ökoszisztéma könnyebben bekapcsolódjon a nemzetközi vérkeringésbe. Olyan rendezvényt szeretnénk építeni, amely idecsalja az iparág fontos szereplőit és a régió legígéretesebb startupjait.”

Bár az esemény online lesz, a szervezők interaktív formátumot ígérnek, előadások és panelbeszélgetés mellett a startupok részt vehetnek egy 3 órás, B2B startupoknak szóló sales workshopon, illetve az összes előadás után kérdéseket tehetnek fel. Virtuális networkingre is lesz lehetőség, rapid videóbeszélgetések formájában tudnak beszélgetni a konferencia többi szereplőjével.

A Portfolio Csoport a Startup Hungary kiemelt médiapartnere.