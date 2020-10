Átírta a terveket a járvány az informatikai piacon is - De mi jön most?

Zajlik az élet a Delta Technologiesnál, miközben folyamatban van a részvények tőzsdei bevezetése, új vezető érkezett a cég egyik legfontosabb leányvállalatához, a Delta Systemshez. Közben lecsapott a koronavírus-járvány és a gazdasági válság, ami az informatikai szektorra is hatással volt. A tervekről, a kilátásokról, az akvizíciós célokról és a vállalat új stratégiájáról beszélgettünk a Delta Systems új ügyvezetőjével, Vidra Lászlóval és a Delta Technologies igazgatósági tagjával, Bártfai Zsolttal.

Szeptemberben komoly változás történt a Delta Technologies leányvállalata, a Delta Systems vezetőségében. Pércsi Levente lemondását követően új ügyvezetőt választottak a vállalat élére, Vidra Lászlót. Honnan érkezett a Deltához?

Vidra László: A CHS Hungary Kft. éléről csatlakoztam. Itt majdnem 9 évig töltöttem be ügyvezető igazgatói pozíciót, előtte kereskedelmi igazgató voltam, és egy nagyságrendileg 200 fős szervezet összehangolása, irányítása, működtetése volt a feladatom. A CHS Magyarországon a legnagyobb disztribútorok közé tartozik. A vállalatnál az elsőrendű feladatom a cégvezetés mellett a kapcsolattartás volt a gyártókkal, a nagy rendszerintegrátori, illetve bizonyos esetekben az államigazgatási ügyfelekkel. Az évek alatt minden olyan gyártóval, ami ennek a piacnak meghatározó szereplője (például HP, Lenovo, Dell, Asus, Microsoft), működő kapcsolatunk alakult ki.

A hosszú szakmai, informatikai múltam alatt nagyon sok gyártói, rendszerintegrátori kapcsolatra tettem szert, a Delta csoportot is így ismertem meg. Több projektet bonyolítottunk le együtt és a közös munka során nagyon tetszett, hogy a Deltának mindig volt egy jövőképe, víziója, hogy mit szeretne elérni. Vonzó volt benne, hogy nagy múlttal rendelkező cég (a csoport több mint 30 éves), de egy innovatív jövőképe is van, amihez rugalmasság társul.

Forrás: Szekeres Máté / Portfolio

Pércsi Levente az egyik nagytulajdonos is a Deltában. Tudatos stratégia a cégnél, hogy a tulajdonosi és a vezetői szerepet igyekeznek szétválasztani?

Bártfai Zsolt: Igen, ez határozott szándékunk. Ha megnézzük a multicégeket, ez mindenhol jellemző. Úgy gondolom, hogy egy idő után lassítja a cég fejlődését, ha a tulajdonos a legapróbb részletekig foglalkozik a szervezettel. Nem véletlen, hogy Vidra Lászlóra esett a választásunk, úgy gondoljuk, hogy nagyon jól el fogja tudni látni a vállalat operatív vezetésével járó feladatokat, mi pedig így a tőzsdével kapcsolatos feladatokra tudunk koncentrálni.

Júniusban új stratégiai tervet hagytak jóvá a Deltánál. Mi ennek a lényege, és miért volt szükség a korábbi terv felülvizsgálatára?

B.Zs.: A Delta 30 éves működése alatt sok szereplő cserélődött a piacon. A hosszútávú fennmaradás záloga, hogy az ember mindig alkalmazkodjon a piaci körülményekhez. Az utóbbi egy évben a magyar informatikai piacon és a világgazdaságban is rengeteg változás történt, és itt van a vírushelyzet is. Ehhez hozzá kellett igazítanunk a saját jövőképünket. A stratégiánkon ezért kellett változtatni, ezért módosítottunk a tervezett számokon is. Úgy gondoljuk, hogy a befektetőink érdekeit is az képviseli, ha reális jövőképet tudunk igazítani a mindenkori piaci körülményekhez.

Milyen számokat céloztak meg?

V.L.: A Covid hatása mindenkit nagyon erősen megérintett, gyakorlatilag a teljes világgazdaságot, ezért nagyon konzervatívan próbálunk tervezni,

a 2021-es üzleti évünkre 12 milliárd forint körüli árbevételt céloztunk meg.

Nehéz prognosztizálni, hogy mikor tudunk visszatérni a mindenki által áhított normális életvitelhez, hiszen a gyógyszereket még csak most tesztelik, viszont úgy gondoljuk, hogy ez a konzervatív tervezés tartható. Innentől kezdve pedig évente nagyságrendileg 10 százalék körüli növekedést tartunk reálisnak.

Hol látják magukat öt év múlva? Milyen szerepet szeretnének betölteni a hazai informatikai piacon?

V.L.: A magyar informatikának vannak zászlóshajói, mint a T-Systems, a 4iG és a Delta csoport. Ahogy a múltban, a jövőben is szeretnénk itt lenni az élmezőnyben, a három legmeghatározóbb beszállító között. Erre pedig van esélyünk, hiszen nemcsak egy klasszikus IT rendszerintegrátort testesítünk meg, hanem egy komplexen gondolkodó és teljes, átfogó piaci jelenlétet és szolgáltatáspalettát biztosító cégcsoport vagyunk, akik ki tudják szolgálni a versenyszféra és az államigazgatás minden elvárását. Ebben benne van a hardverkereskedelemtől a rendszerintegráción át a smart megoldásokig sok terület, valamint ezek támogatása és az üzemeltetés is. Erre pedig kevesen képesek.

A közbeszerzéseken is ott vagyunk, mert képesek vagyunk azokat a komplex szolgáltatásokat nyújtani, integrátori feladatokat ellátni, amikre szükség van. Hiszen itt nem arról van szó, hogy a kormányzat kiír egy beszerzést, megvásárolnak három nyomtatót, hazaviszik, bekapcsolják – hanem nagyon sok esetben ezeket üzemeltetni kell, ezt el kell tudni látni országosan szervizhálózattal, szolgáltatással, hogy tökéletesen tudjanak működni. A szervereket integrálni kell a rendszerekbe, a szoftvereket összehangolni. Egy olyan komplex szolgáltatáscsomagot kell biztosítania egy rendszerintegrátornak, amire az informatikai piac nagyon kevés szereplője képes.

Milyen hatása volt a járványnak a hazai és a régiós IT-piacra?

V. L.: A járványhelyzetben egy kissé szegmentálódott az informatikai piac. A vállalkozásoknak egyik pillanatról a másikra kellett home office-ba vonulni és megoldani a digitális működést. A Delta mint vezető rendszerintegrátor felkészült erre, a kollégák napok alatt képesek voltak átállni digitális működésre, de sajnos ez nem volt jellemző a teljes gazdaságra sem Magyarországon, sem a világban. Nagyon sok informatikai eszközt vásároltak hirtelen a magánháztartások, illetve azoknak a cégeknek a munkavállalói, akik most kezdtek el otthon dolgozni. Ez a notebook, PC, tablet típusú eszközök kereskedelmét fellendítette, de inkább a consumer-piacon. Ahol hirtelen nagy tömegben ott állt készleten az áru, be lehetett menni és nagyon gyorsan megvásárolni az eszközöket. Az informatika másik részét, az államigazgatást, a vállalati beszerzéseket, viszont jelentősen megfogta a járvány.

Közben a gyártók oldaláról azt láttuk, hogy Kína megállt. Nagyon sok terméknek az alkatrészeit gyártják ott, és elég, ha csak egyetlen csavart nem tudnak időben leszállítani.

Az ellátási láncokban nagyon komoly problémák jelentkeztek. Ezek lassan helyreálltak, de nehéz lett volna megjósolni, hogy a második hullám mit eredményez, hogyan lassulhatnak be a szállítási láncok. Ez rendkívül nagymértékű átrendeződést eredményezett nemcsak a mi piacunkon, hanem az egész világgazdaságban.

Forrás: Szekeres Máté / Portfolio

A Deltánál érezhető volt a mindennapi üzletmenetben a beszállítói kapacitások beszűkülése?

V.L.: Abszolút. Volt olyan tenderünk az elmúlt időszakban, ahol azért nem tudtunk nagyobb mennyiségű notebookot szállítani, mert a gyártó nem tudta volna határidőre rendelkezésünkre bocsátani. Nincsenek meg azok a gyártói kapacitások, ami győzné kielégíteni a megnőtt igényeket.

Milyen megoldást látnak erre? Hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, akár a jövőre nézve?

V.L.: A nemzetközi gyártók rugalmasan próbálják bővíteni a kapacitásaikat. A Lenovo például ebből a szempontból unikális, mivel Magyarországon épít gyárat.

Az összeszerelő üzemeknél a nagy kérdés, hogy a komponensek, amikből összeszerelik az eszközt, rendelkezésre állnak-e. Ha az ellátási láncban van egy olyan gyártó, amelyik például a notebook egy alkatrészét nem tudja legyártani, akkor a készterméket sem tudja az adott gyártó előállítani.

Biztos, hogy előnyt adhat, ha itt van a késztermékgyártás Európában, mivel a gyáraknak általában van puffer készlete. Tehát gyorsabban, biztosabban lehet velük tervezni, mert a kisebb fennakadásokat át tudják hidalni.

Melyek azok a piaci trendek, amelyek most meghatározzák az üzleti stratégiát? Itt van az 5G például, vagy az okosvárosok, amelyekben nagy lehetőségek lehetnek.

V.L: Ezek a technológiák mind az IT-alapú fejlesztésekre, infrastruktúrára és szolgáltatásokra épülnek. A Delta unikális, mert nagyon gyorsan tudunk reagálni és a termékportfóliónk, az átlátott piaci szegmensek nagyon széles kört ölelnek fel. Tudunk üzemeltetni – legyen az bármelyik területe az informatikának.

Tudunk okosvárosokban gondolkodni. IoT, Ipar 4.0-s megoldásokat szolgáltatni. Gondolkodunk a cybersecurity-ben és a blockchain technológiában.

Ahol a know-how egyelőre nem áll rendelkezésünkre, ott akvizíciókkal, illetve a kompetenciák további növelésével, a kollégák képzésével, mindenféle új, innovatív megoldás behozatalával próbáljuk megszerezni.

Ezek szerint terveznek akvizíciókat?

V.L.: Emellett nem lehet elmenni, biztos, hogy a piacnak vannak olyan kisebb szereplői, akik rendelkeznek olyan innovatív megoldásokkal, ötletekkel, fejlesztési irányokkal, amik jelen pillanatban nem szerepelnek a portfóliónkban. A mi üzleti csatornában betöltött szerepünkkel és hátterünkkel pedig közösen tudunk egy olyan helyzeti előnyt és fejlődési mértéket mutatni, ami megalapozza ezeket az akvizíciókat.

B.Zs.: Az aktív akvizíció a stratégiánkban is szerepel. Úgy gondoljuk, hogy az akvizíció egy nagyszerű lehetőség arra, hogy ne csak a normál piaci tempóban tudjunk növekedni. Ha ezt jól csináljuk, akkor az 1+1 nem kettő, hanem három tud lenni.

V.L.: Nagyon szisztematikusan és átgondoltan kell ezen a területen lépkedni, és nagyon jó víziókat kell tudnunk alkotni. Rá kell érezni, hogy a világ hová fejlődik. Tanulmányaim során nyertem egy pici betekintést a térinformatikába, információszervezésbe, folyamatvezérlésbe, programozásba és sok egyéb innovatív területbe, amit most az Ipar 4.0-hoz tökéletesen lehet társítani. Az Ipar 4.0 keretén belül célunk kell legyen az, hogy tudjunk komplexen gondolkodni, úgy összerakni egy teljes termékportfóliót, hogy a heterogén vezérlési rendszereket integrálni tudjuk. Olyan megoldásokat kell kifejleszteni, amelyekkel csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, és az automatizáció segítségével növeljük a termeléskapacitást. És ha ne adj’ Isten ilyen helyzet áll elő, mint amit most a Covid eredményezett, egy gyáregységben minimális humán beavatkozással képesek legyenek termelő tevékenységet végezni.

Forrás: Szekeres Máté / Portfolio

Régiós akvizíciókban is gondolkodnak, vagy csak magyarországi célpontokat keresnek?

V.L.: Elsősorban Magyarország van a fókuszban, itt szeretnénk a termék-, szolgáltatás- és innovációs portfóliónkat annyira kibővíteni, hogy az meghatározó legyen. Majd ezután, ennek hátán szeretnénk a régióban meghatározó szerepet betölteni.

Vannak már konkrét tárgyalások, célpontok is?

V.L.: Nézünk cégeket, folynak az akvizíciós megbeszélések. Ilyenkor nemcsak arra kell figyelni, hogy az adott cég milyen infrastruktúrával, milyen kompetenciákkal, hány munkavállalóval, milyen szerződésállománnyal bír, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a cégeket a mi szervezetünkbe illeszteni, milyen mértékig tudjuk integrálni az ügyviteli rendszereinkbe, hogyan tudjuk a szinergiákat kihasználni, az átfedéseket kiküszöbölni, hogy kifejezetten csak a szakmai munkára tudjanak összpontosítani. Hol van az, ahol a saját mérnökgárdánk, a saját szakembereink be tudnak lépni, alájuk tudnak dolgozni, ki tudják őket egészíteni. Ezek nagyon komplex feladatok, nem olyan egyszerű, mint bemenni a boltba, levenni a polcról egy tábla csokit, és megvásárolni.

Miből tervezik finanszírozni az akvizíciókat?

V.L.: Már a tőzsdére lépésnél is szempont volt, hogy az egy megfelelő forrásbevonási lehetőséget jelent. Emellett most akár a kormányzati támogatással megjelenő források is felhasználhatók. Ha könnyebben, jobb feltételekkel tudunk forráshoz jutni, plusz elindul a piacon a konszolidáció, ez nagyon jó üzleti feltételeket teremthet arra, hogy akviráljunk.

De nem olcsót szeretnénk venni, hanem jót, az pedig nem biztos, hogy olcsó.

Ha már itt tartunk, az árazási szintek hogy állnak most a szektorban? Lenyomta a járvány az árazásokat az iparágban, vagy épp ellenkezőleg?

V.L.: Az biztos, hogy az IT szektornak kiemelt szerepe van a digitalizációban. Ez biztosan eredményez egy felfutást előbb-utóbb. De az a pillanat, amikor megállt az élet, sokakat visszavetett.

Vannak olyan cégek, amelyeknek az unikális tudása miatt magas a cégértékük. A másik oldalon viszont van az a hatás, hogy ezek a cégek el tudják-e adni ezt az unikális tudást, tudnak-e maguknak piacot építeni. Hiszen most nagyon nehéz elmenni, prezentálni egy folyamatot, amikor egy komplett megoldást kínálunk eladásra. A túloldali döntéshozókat is nehéz ebben a helyzetben egy helyre összegyűjteni, és vannak olyan prezentációk, amiket nagyon nehéz bemutatni Skype-on vagy Teams-en.

B.Zs.: Ha a kérdésre úgy próbálok válaszolni, hogy eltávolodok a saját akvizíciós szándékainktól, akkor azt mondhatom, hogy egyrészt a vírus okozta gazdasági válság mindenképpen fog hozni egy konszolidációt. Ez már látszik, több ipari terület válságban van, például az autógyártás.

A legtöbben abban látják a megoldást, hogy az informatikával hatékonyabbá, jobb minőségűvé tudják tenni a termékeket és a termelést, innentől kezdve az IT cégeket kevésbé érinti meg ez a probléma.

Forrás: Szekeres Máté / Portfolio

Két pert is lezárt a Delta nemrégiben a TEBÉSZ-szel, ez miért fontos a cégnek?

B.Zs.: Alapvetően örülünk annak, hogy sikerült megállapodnunk úgy, hogy ezeket a pereket meg tudtuk szüntetni. A NAV által vizsgált GINOP-pályázatunkkal kapcsolatos bírósági eljárást is sikerült lezárni; a Delta Systems Kft. felelősségét nem állapították meg, a vállalattal szemben pénzbírság kifizetésére vonatkozó ügyészségi indítványt elutasították. Mi szeretnénk a munkánkra koncentrálni, és ha nem kell peres eljárásokkal foglalkozni, akkor sokkal jobban tudunk haladni.

Részben emiatt is csúszott a részvények tőzsdei bevezetése?

B.Zs.: Részben, de más okok is szerepet játszottak. A bevezetés még folyamatban van. A kibocsátási tájékoztatót az MNB-vel folyamatosan egyeztetjük, ez egy eléggé elhúzódó folyamat. Időnként kapunk tőlük kérdéseket, megvannak a határidők, mi ezen belül válaszolunk, ők ezeket értékelik, és adott esetben újra kérdeznek. Abban a pillanatban, ha ennek végleges eredménye lesz, azt közzé fogjuk tenni, azt egyelőre nem látjuk, hogy mikorra zárulhat le a folyamat.

Mik eddig a tapasztalataitok a tőzsdére lépéssel, mit üzennének a tőzsdei bevezetést fontolgató vállalatoknak?

B.Zs.: Amikor mi ebbe belevágtunk, őszintén szólva abban bíztam, hogy ez egyszerűbb történet lesz. Sajnos elég sok olyan jogi és egyéb körülménnyel találkoztunk, ami lassította ezt. Ezzel együtt a tőzsdére lépés mindenképp jó döntés volt. Ha be tudjuk vezetni a részvényeket, azzal ez a folyamat lezárul, és a célunk teljesült.

A közgyűlési napirendi pontok között szerepel, hogy felhatalmazást kaphat az igazgatóság saját részvények vásárlására. Ezek szerint elkezdődhetnek idővel a saját részvények vásárlások?

B.Zs.: Egyelőre egy elvi lehetőséget szerettünk volna adni erre.

Forrás: Szekeres Máté / Portfolio

Idén 45 százalékos mínuszban van a Delta Technologies részvényeinek árfolyama. Ezt hogyan értékelik?

B.Zs.: Ha messzebbről nézem, akkor ez a járványhelyzet nagyon mélyen érintette a magyar tőzsdét, a blue chipeket is komolyan megrángatta. Vannak, akik ebből gyorsabban, mások pedig lassabban jönnek kifelé. Az első hullám után volt egy hurráoptimizus, mindenki el akarta hinni, hogy ezen a dolgon túlvagyunk – a figyelmeztetések ellenére, hogy lesz második hullám. Látva, hogy a második hullám nemcsak az egészségügyet terheli meg, de a gazdasági válságot is tovább mélyítheti, teljesen természetes, hogy a befektetők óvatosak.

Osztalékot mikor terveznek fizetni?

B.Zs.: Az a célunk jelen pillanatban, hogy a céget fejlesszük, a lehetséges forrásokat szeretnénk arra felhasználni, hogy a vállalat nőjön.

V.L.: A Delta egy növekedési sztori. Ehhez három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Az előző munkahelyem, a CHS alapítója annak idején egy pici cégből épített fel egy meghatározó szereplőt, ő mindig visszaforgatta a pénzt a vállalatba. Így folyamatosan tudott növekedni, egyre nagyobb, erősebb lett a piacon, és amikor a szervezet eléri azt a szintet, hogy erős, meghatározó, olyan kompetenciákkal rendelkezik, amik szükségesek ehhez, akkor lesz itt ennek a kérdésnek az ideje.

Miért érdemes most a Delta részvényeibe fektetni, mi a befektetési sztori?

V.L.: Mert innovátorok vagyunk, gyorsan tudunk reagálni, fejlődni. A jövőbeli elképzeléseink, az akvizícióink, az a nagyon széles portfólió, amit a Delta átlát és átfog (a klasszikus infrastruktúra mellett az üzemeltetés, a szolgáltatás, a közlekedésinformatika, a fintech technológiák, az 5G, az Ipar 4.0) mind arra mutatnak, hogy a Deltában van lehetőség, potenciál. Mivel a cég több lábon áll, nem lesz kiszolgáltatott egy adott piaci szegmens változásainak sem.