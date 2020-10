Megviselte a koronavírus az amerikai olajóriásokat is, veszélyben az Exxon osztalékai

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A nagyobb olajtársaságok is folyamatosan jelentik a harmadik negyedéves eredményeiket, ezúttal az Exxon, a Chevron és a Total tették közzé a friss számaikat. A várakozásoknak megfelelően jelentősen csökkent a társaságok árbevétele miután a koronavírus-járvánnyal bezuhant a globális olajkereslet is. Ennek ellenére több szempontbó is felülteljesítették a nagy olajtársaságok az elemzők által várt számokat, ugyanakkor az Exxon esetében az osztalékok fenntarthatóságával kapcsolatos kételyek rányomták a bélyegüket az árfolyamra. A Chevron és a Total részvényeinek árfolyama emelkedett.