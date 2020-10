Távközlési céget vett a Gloster

2020. október 30-án a Gloster és a MACROgate IPsytems Magyarország Távközlési Kft. tulajdonosa, szerződést kötöttek a Macrogate 100 százalékos tulajdonrészének adásvételéről. A Macrogate az aláírás után Gloster Telekom Távközlési Kft. néven folytatja tevékenységét, az ügyvezetői feladatokat a továbbiakban Balogh Balázs, a Gloster műszaki igazgatója látja el.

A MACROgate IPsytems Magyarország Távközlési Kft. (továbbiakban: Macrogate) egy több mint 14 éve alapított VOIP távközlési szolgáltatásokat nyújtó cég, rendelkezik az IP telefon szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúrával és hatósági engedélyekkel. A Macrogate az elmúlt pár hónap gazdasági nehézségeit jól állta, a Covid-19 vírus okozta időszakban nem csökkent az előfizetőinek a száma és bevételei sem. Az akvizíció egy újabb mérföldkő a Gloster tevékenységében, mert a már így is széles szolgáltatási spektrum egy újabb meghatározó szegmenssel bővült, ezzel a tovább halad az organikus és cégcsoport szintű növekedés egyidejű megvalósításában. Az akvizíciót követően a Macrogate ügyfelei változatlan színvonalon és áron kapják az eddig is igénybe vett szolgáltatásokat, az átadásátvételt követően a műszaki és ügyfélszolgálati teendőket a Gloster Managed Service Centere látja el.

A Gloster a Macrogate megvásárlásának egyik eredményeként immár képes lesz a vállalatok, intézmények részére a legkorszerűbb gyári kollaborációs megoldásokkal integrált SIP alapú nyilvános távközlési szolgáltatást is egy kézből biztosítani. Az akvizíció elsődleges célja, hogy a Gloster Csoport ügyfeleinek kedvező percdíjú IP telefon szolgáltatást, nyilvános hálózatból hívható hazai és külföldi telefonszámokat, IP telefonközpontot, omnichannel ügyfélszolgálatot, számhordozást, hangrögzítést vagy akár zöld szám szolgáltatást tudjon nyújtani. A Macrogate előfizetői számára is megnyílik a Gloster teljes termék és szolgáltatás portfóliója (hálózati és IT infrastruktúra megoldások, kibervédelmi szolgáltatások).

A Gloster tervezi, hogy Cisco Webex Teams és Microsoft Teams megoldásokat integráljon a Macrogate szolgáltatásiba, ezzel egységes havidíjas alapú hang és videó kollaborációs platformot kívánnyújtani ügyfeleinek, de távközlési szolgáltatóként felhő alapú, hangfelismerésre képes mobilapplikációból igénybe vehető call center szolgáltatás bevezetésén is dolgoznak. A Gloster az akvizícióval szinte egy időben szerezte meg a Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization partneri címet.

A Macrogate megvásárlása kevesebb mint két év alatt a Gloster negyedik akvizíciója:

2019. január 10-én vásárolta meg az Euroway Networking Kft. 51 százalékát,

2019. december 13-án a TMSI Kft. 100 százalékos tulajdonrészét.

2020. január 1-én a Cableline Technologies Kft. került a Gloster tulajdonába,

2020. június 9-én pedig a Euroway Networking Kft. 49 százalékát szerezte meg.

Az akvizíciót követően a Gloster és leányvállalatai együttesen immár 45 fő alkalmazottal, 250 havidíjas ügyféllel és több mint 450 rendszeresen vásárló vállalati ügyféllel rendelkezik. A csoport tagjainak együttes árbevétele 2019-ben 2,1 milliárd forint volt, mintegy 350 millió forint EBITDA mellett.

A Gloster 2020. április 30-án, intézményi és magánbefektetők bevonásával, 1,1 milliárd forintos sikeres zártkörű tőkeemelést hajtott végre, részvényivel először 2020. június 9-én lehetett kereskedni a Budapesti Értéktőzsde XTEND piacán. A Gloster árfolyama ma 5,7 százalékkal került feljebb, a bevezetéskori nyitóárhoz képest pedig 22,6 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde