Koronavírus: itt vannak a legfontosabb hírek a járványról szombaton

A politikai következményektől való félelem miatt Európa vezetői nem léptek időben a lezárások terén, késve születtek meg a korlátozások, ezért kicsúszott a kontroll a kezünkből – lényegében ezekkel a kemény szavakkal osztotta ki Európa vezetőit a csütörtök esti EU-csúcson Angela Merkel német kancellár. Ez jól érzékelteti, hogy micsoda feszültségek és problémák vannak most legfelső uniós szinten is a járvány brutális második hulláma miatt, ami odáig fajult, hogy Hollandia és Belgium kórházai lényegében beteltek, így már Németországba szállítják át a betegeket az európai szolidaritás keretében. A pénteken hatályba lépett egy hónapos francia lezárás előtt gigantikus dugó alakult ki Párizs környékén, a lengyeleknél pénteken azt jelentették be, hogy szombattól zárva lesznek a temetők a Mindenszentek ünnepe ellenére, a cseheknél pedig meghosszabbították a szükségállapotot. Idehaza Orbán Viktor kormányfő a péntek reggeli rádióinterjúban azt jelezte, hogy a maszkhasználat kemény, következetes betartatása elég lesz, és az egészségügy bírni fogja a következő hónapok terhelését, az operatív törzs pedig azt jelezte, hogy legyenek óvatosak az emberek a hétvégi temetőlátogatásokkor. Eközben péntek reggel minden eddiginél több új fertőzöttről és magyar elhunytról érkezett adat, a tesztek pozitivitási rátája pedig továbbra is nagyon magas. Friss híreink a járványról percről-percre.