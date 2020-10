Soha nem volt még ekkora részvénykibocsátás, mutatjuk, mégis mekkora

Óriási érdeklődés övezi a kínai fintech cég, az Ant Group IPO-ját, amely a történelem legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása. A kibocsátás következtében a cég piaci kapitalizációja meghaladja a 300 milliárd dollárt, így a frissen tőzsdére lépő cég nagyobb, mint az Egyesült Államok legnagyobb bankja, vagy mint Finnország GDP-je, csak hogy néhány példát említsünk.

A világ legnagyobb IPO-ja

Jövő héten indul a kereskedés kínai Ant Group részvényeivel, miután a cég maga mögött tudhatja a történelem legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását. A részvényeket egyszerre vezetik be a sanghaji STAR Marketre és a hongkongi tőzsdére, és a társaság 34,4 milliárd dollár friss tőkét von be az IPO-val.

Az IPO iránt soha nem látott mértékű volt az érdeklődés kisbefektetői részről, az elérhető részvényekre több mint 3 ezermilliárd dollárnyi ajánlat érkezett a kisbefektetőktől, és volt olyan brókerház is, ahol a rendszer nem is bírta kezelni a beérkező ajánlatokat. A Reuters információi szerint a kisbefektetői érdeklődés 872-szer volt nagyobb, mint a számukra elérhető részvényszám a sanghaji listázásnál, míg a hongkongi résznél 389-szeres. A 3 ezermilliárd dollárnyi ajánlat egyébként megegyezik az Egyesült Királyság GDP-jével.

A részvényekkel november 5-én indul a kereskedés és a jelek szerint jelentősen emelkedhet az árfolyama az induláskor.

Mennyi az annyi?

A korábbi IPO-rekordot a Saudi Aramco tavalyi kibocsátása állította be, mikor a cég 29 milliárd dollárt vont be, azonban ezt az Ant Group több mint 5 milliárd dollárral haladja meg. Ez nem minden, ha a greenshoe opciót is beleszámítjuk (amellyel valószínűleg élni fognak ekkora kereslet mellett), akkor további 5,2 milliárd dollárt von be a cég.

A világ 10 legnagyobb IPO-ját felsorakoztató ábrán érdemes azt is látni, hogy mekkora arányban szerepelnek rajta ázsiai cégek. A Top 5-ben csak ázsiai, vagy közel-keleti cégek vannak, és 10-ből 8 a régióból származik, beleértve a Jack Ma által alapított Alibabát, és a japán Soft Bankot.

Az IPO-val az Ant Group értékeltsége csillagászati magasságokba kerül, közel 315 milliárd dollár így a cég piaci értéke. Bár stock és flow mutatókat nem érdemes összehasonlítani, de hogy a nagyságrendet szemléltessük

az Ant piaci értéke nagyobb, mint Egyiptom, Chile, vagy Finnország GDP-je.

Vállalati összehasonlításként talán az egyik legsokkolóbb, hogy az Ant így többet ér, mint a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan, de a rivális Paypalnál, és a Walt Disneynél is. A tech óriás IBM-hez képest háromszor-, a Goldman Sachshoz képest pedig négyszer akkora az Ant Group.

A szerencsés nyolcas

Jack Ma láthatóan nagyon szereti 8-as számot, amelyet gyakran a gazdagsággal asszociálnak Kínában. A nyolcat mandarinul „ba”-nak ejtik és rímel a jólét és a meggazdagodás szavakra. Emiatt például a párok igyekeznek augusztusban megházasodni, ami a 8. hónap. A 2008-as pekingi nyári olimpia nyitóceremóniája pedig augusztus 8-án, este 8 órakor kezdődött.

A 8-as szám az IPO-nál is megjelenik, az Ant sanghaji tickerje 688688 lesz, míg Hongkongban 6688. A 6-ot egyébként szintén szerencsés számnak tartják Kínában. Sanghajban a részvényeket 68,8 jüanra árazták, Hongkongban pedig 80 hongkongi dollárra. További egy érdekesség, hogy a Ma által alapított Alibaba, amely az Ant Group harmadát birtokolja, a 9988-as tickerrel forog Hongkongban.

A nyolcas szám úgy néz ki, hogy működik Jack Manak, az Alibaba árfolyama több mint 56 százalékot ralizott a tavalyi hongkongi bevezetése óta, csak az a kérdés, hogy vajon az Ant Group is képes lesz-e hasonlót produkálni.

