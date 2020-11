Budapesttől a Balatonig érne Paks II kinyomtatott létesítésiengedély-kérelme - De hogy áll most a projekt?

A közelmúltban újabb engedélykérelmeket nyújtott be a Paks II. beruházás projektcége, és hamarosan újabb kérelmek benyújtása várható. A napokban indul az Erőmű-beruházási Központ építése az új blokkok telephelyén, miközben folyik a terület-előkészítő munka is. Az orosz hitelből legutóbb néhány hete, 2020 szeptemberében történt lehívás, amelynek előtörlesztése még nem történt meg, vagyis jelenleg körülbelül 72 millió euró, 27 milliárd forint értékű orosz hitel van nálunk. Megnéztük, hol tart jelenleg a projekt megvalósítása a nyilvánosan elérhető információk alapján.

A legfontosabb energetikai témákról, az olaj- és a földgáz jövőbeni szerepéről, az energiaátmenet kihívásairól, a megújulók térnyeréséről szó lesz az Energy Investment Forum 2020 konferenciánkon is, ahol az előadók között szerepel többek között Varró László, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezető közgazdásza is.

Friss hír, hogy a Paks II. projekt október 28-án az acél- és betonüzem építési engedélyét is megkapta, és ugyancsak új fejlemény, hogy az Országos Atomenergia Hivatal az új atomerőművi blokkok engedélyezéséhez kapcsolódóan megküldte az Előzetes Biztonsági Jelentést és a kapcsolódó tematikus jelentéseket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) számára.

Engedélyeztetés

Az engedélyeztetési folyamat legutóbbi fejleményei között a projektcég szeptember 24-én benyújtotta a létesítményi szintű fizikai védelmi engedély iránti kérelmét az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH). A fizikai védelmi terv beadására a létesítésiengedély-kérelem június 30-i beadását követő három hónapon belül kellett sort keríteni, vagyis ezt a határidőt sikerült tartania a társaságnak. A legfrissebb történés az engedélyeztetésben az, hogy október 9-én a projektcég kérelmet nyújtott be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) a két új paksi blokk mint 50 megawattot meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű létesítésére vonatkozó engedély kiadása iránt, amelyet a MEKH be is fogadott. A hivatal korábban, 2017. október 17-én már elvi engedélyt adott az új blokkokra, ám előfeltételként feladatokat jelölt ki a társaság számára, melyeket az teljesített.

A Paksi Atomerőmű új blokkjainak megvalósításához szükséges több mint 6000 engedélyből eddig több mint 450 született meg.

Ami az eddig már megszerzett engedélyeket illeti, ezek között található például a 2016 szeptemberében kiadott környezetvédelmi engedély, valamint a 2017. márciusi telephelyengedély.

Az év, de az egész engedélyeztetési folyamat egyik legjelentősebb mozzanata az összesen 283 ezer oldalas létesítésiengedély-kérelem beadása volt 2020. június 30-án. (Ha a teljes dokumentációt kinyomtatnánk és kiterítenénk, Budapesttől egészen a Balatonig érne – ez 84 kilométert jelent).) Az OAH-nak 12+3 hónap áll rendelkezésre az elbíráláshoz, vagyis várhatóan legkésőbb 2021 szeptemberének végéig dönt a projekt legfontosabb engedélykérelmének sorsáról. A kérelem elbírálásában nem csak hazai szakemberek, de nemzetközi szakértők is részt vesznek az OAH felkérésére.

Forrás: Paks II. Zrt.

A létesítésiengedély-kérelem alapdokumentuma a több év alatt összeállított Előzetes Biztonsági Jelentés. Ez arra szolgál, hogy a nukleáris felügyelet felé igazolja, az új atomerőmű teljesíti a nukleáris biztonsági követelményeket a tervekben bemutatott műszaki kialakítással, technológiai megoldásokkal és üzemeltetési módszerekkel, vagyis biztonságosan megépíthető és üzemeltethető. Az Előzetes Biztonsági Jelentés elkészítéséhez első lépésben a tervezési alapot kellett kidolgozni. Ez meghatározza azokat, az atomerőműre, rendszereire és rendszerelemeire vonatkozó nukleáris biztonsági és egyéb előírásokat, illetve tervezési szempontokat, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési alap véglegesítése után az atomerőmű műszaki terveinek kidolgozásával folytatódott az előkészítő munka. Az atomerőmű építményeinek, rendszereinek és rendszerelemeinek műszaki tervei mellett a tervekben bemutatott műszaki kialakítások megfelelőségét bemutatni hivatott elemzések és értékelések is készültek.

Kivitelezés

Az engedélyeztetéssel párhuzamosan folyik az építkezés az építési-szerelési bázison. Az építési-szerelési munkák végzéséhez szükséges villamosenergia-ellátást biztosító transzformátorállomás elkészült, míg az új blokkok építési helyszínén terület-előkészítő munka jelenleg is folyamatban van. Az új blokkok építési területének előkészítése magába foglalja a már működő blokkok üzemeltetését szolgáló üzemi rendszerek kiváltását, a régi rendszerek megszüntetését, az épületek, utak bontását, a terület függetlenítése miatt kiváltandó építmények pótlását, illetve a Paks II. projekt megvalósításához szükséges közműigényeket kielégítő csatlakozási pontok biztosítását is.

Az összesen mintegy 80 megépíteni tervezett kiszolgáló épület közül hamarosan elkészül a fővállalkozói irodaház, amelyben az irányító személyzet irodái mellett tárgyalók és konferenciatermek kapnak helyet. A háromszintes, mintegy 800 négyzetméter alapterületű irodaházhoz hasonlóan szerkezetkész a 880 négyzetméter alapterületű, négyszintes megrendelői irodaépület, valamint az egyszintes, 860 négyzetméteres étkezde/konyha építése is. A napokban indul az Erőmű-beruházási Központ építése is az új blokkok telephelyén: a 3553 négyzetméteres, kétszintes konténer irodaház mintegy 300 fő befogadására alkalmas és a Paks II. Zrt. munkatársai dolgoznak majd benne. Ezen kívül még négy épület kapott építési engedélyt az OAH-tól, míg az acél- és betonüzem másik hat létesítményére vonatkozó engedélyezési eljárás még tart.

A projektcég október 9-én nyújtott be négy újabb, az igazgatási és kiszolgáló épületek létesítésére irányuló engedélykérelmet, és a következőben folyamatosan további engedélykérelmek benyújtását tervezi.

Forrás: Paks II. Zrt.

A terület-előkészítő munkákra vonatkozó engedélykérelem a hatályos szabályozás értelmében a létesítési engedély megszerzése előtt, de legkorábban a kérelem benyújtását követő három hónap letelte után, tehát 2020 szeptembere után nyújtható be. Az OAH korábban úgy tájékoztatta a Népszavát, hogy a résfalazásra, talajszilárdításra és a munkagödör kialakítására vonatkozó engedélykérelem benyújtása 2020 novembere és 2021 februárja között várható. A hivatalnak három hónapja lesz majd a kérelem elbírálására.

Jelen állás szerint a földmunkák 2021 első felében kezdődhetnek el az új blokkok helyszínén.

Az Európai Bizottság 2020 tavaszán hagyta jóvá, hogy a magyar kormány módosítsa a terület-előkészítő munkákat is szabályozó kormányrendeletet, a Nukleáris Biztonsági Szabályzatot. A módosítás célja az volt, hogy az előkészítő földmunkák korábban megkezdődhessenek, és hogy így biztosítottak legyenek a folyamatos munkavégzés feltételei. Noha a kormány ez irányú szándékát korábban több kritika érte, az Európai Bizottság jóváhagyása és a szigorú nukleáris szabályozással rendelkező Finnország, illetve a hanhikivi projekt példája azt mutatja, hogy a döntés összhangban áll az előírásokkal. (Utóbbi helyszínen már folyamatban van a munkagödör kialakítása, miközben a létesítési engedély iránti teljes kérelmet még nem nyújtották be a helyi nukleáris hatósághoz.)

Ami a magyar vállalkozások eddigi szerepvállalását illeti, elmondható, hogy a transzformátor állomást az MVM OVIT Zrt. építette meg, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. dolgozik az első felvonulási épületek kialakításán és az Erőmű-beruházási központ kivitelezését is hazai cég, a West Hungária Bau Zrt. végzi. A hazai cégek tájékoztatása, illetve részvételének elősegítése érdekében 2020 augusztusában Vállalkozói Információs Pont nyílt Paks déli kapujában, a beruházási terület közelében. Az orosz fél vállalása értelmében a projekt beszállítóinak 55 százalékát az Európai Bizottság előírásainak megfelelően, nyílt közbeszerzés formájában választja ki, amelyen a Roszatom alá tartozó társaságok nem vehetnek részt. A projektcég arra törekszik, hogy a magyar beszállítói arány a projektben elérje a 40 százalékot, ez azonban nem kötelező érvényű cél. A megvalósításban a munka által megkövetelt szaktudásra is tekintettel természetesen meghatározó globális energiavállalatok is részt vesznek, így az orosz fővállalkozó által kiírt beszállítói tendereken a generátor-turbinát az amerikai-francia GE-Alstom, az irányítástechnikát a francia-német Framatome-Siemens szállítja, a talajmunkák pedig a német Bauer nyerte el.

Forrás: Paks II. Zrt.

Ráfordítások

A Paks II. projekt keretében Magyarország eddig mintegy 320 millió eurót hívott le a projekt 12,5 milliárd eurós összköltségéből 10 milliárd eurót fedező orosz hitelből, amiből 248 millió eurót már elő is törlesztett.

A Fenntartható Fejlődés Bizottságának októberi ülésén Süli János, a Paks II. projekétrt felelős miniszter arról beszélt, hogy eddig 23 darab számlát fizettek ki az orosz fővállalkozónak, amelyből 19 darab esetében a lehívott hitelt Magyarország vissza is fizette. Legutóbb néhány hete, 2020 szeptemberében történt lehívás a hitelből, amelynek előtörlesztése még nem történt meg, vagyis jelenleg körülbelül 72 millió euró, 27 milliárd forint értékű orosz hitel van nálunk. A hitelen felül költségvetési forrásból további mintegy 80 millió eurónak megfelelő összeget fordítottak a projektre mindeddig.

A kormány vizsgálja annak jogi és pénzügyi lehetőségét is, hogy a nem kis részben a Paksi Atomerőmű működése, illetve üzemidő-hosszabbítása révén Magyarország által realizálható szén-dioxid-kvóta-bevétel egy része fordítható-e a Paks II. beruházásra, ha pedig igen, akkor milyen mértékben.

Mikor készülhet el?

A jelenlegi tervek szerint a Paks II. projekt keretében épülő két új, egyenként 1200 megawattos blokk 2029/2030-ban állhat üzembe. A fővállalkozói szerződés még 2024 és 2025. december 31-i tervezett befejezési dátumot határoz meg a két új blokkra. A Paks II. projekt állami támogatásával kapcsolatos európai bizottsági vizsgálat közel két évre megállította a munkát 2015-2017 között, amely időtöbbletet azóta növelte a uniós leállás után a projekt „újraindításának” többlet időigénye orosz oldalon, illetve az eltérő tervezési-engedélyezési rendszer miatt szükséges uniós tapasztalattal bíró szakértők bevonása is.A jelenleg is működő négy "régi" paksi blokk üzemideje 2032 és 2037 között jár le.

Hüllőket is „költöztettek” az építkezés megkezdése előtt



A környezetvédelmi engedély szabályozza a projekt során, illetve az atomerőmű létesítése előtt elvégzendő táj- és természetvédelmi feladatokat is. A kapcsolódó teendők keretében jelenleg is zajlik a létesítéssel érintett területeken élő állatok áttelepítése az e célra kijelölt menedékterületekre, illetve elvégezték a védett növényfajok magvainak összegyűjtését és magbankban helyezték el azokat (a magok szakszerű tárolása biztosítja a védett növények génállományának megőrzését azzal, hogy a tervek szerint a magokat a beruházás befejezését követően ismételten elvetik, így biztosítva a populáció fennmaradását a területen). 2020 első felében a hidegvíz- és melegvíz-csatorna közti szigetről hüllőket és kétéltűeket is költöztettek át a szakemberek a déli menedékterületre.



A tevékenység célja, hogy a létesítéssel érintett területen fellelhető fajok és egyedek ott háborítatlanul élhessenek tovább, majd a létesítés befejezése után újra elszaporodhassanak a környező zöld területeken. Az őshonos növények védelme, illetve az eredeti, nyílt homokpusztagyep megőrzése érdekében folyik az északi menedékterület cserjésedésének megállítását célzó munka is.

Címlapkép: MTI Fotó/Sóki Tamás